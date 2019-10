Neskutečný zážitek! iSport LIFE závod chválily Seidlová i Strachová

Skvělá nálada, ideální počasí a hladký průběh akce. Co víc si přát? Sobotní iSport LIFE Columbia závod se ve všech směrech vydařil. Bezmála půl tisíce účastníků dorazilo v pořádku do cíle a všichni si pochvalovali dobře vybranou trasu v pražské přírodní rezervaci Divoká Šárka. „Už se těším, až si tento závod zapíšu do tréninkového deníku, zvýrazním si ho, protože to byl neskutečný zážitek,“ neskrývala radost sprinterka Zdeňka Seidlová po proběhnutí cílem. Závod podpořila účastí i Šárka Strachová, podle jejíchž pokynů se běžci řádně rozcvičili.

Ještě sytě zelená tráva, padající barevné listí a slunečné počasí, to vše umocnilo atmosféru, která zavládla na čtvrtém iSport LIFE Columbia závodu. Trasa v pražské přírodní rezervaci Divoká Šárka, kolem vodní nádrže Džbán byla sama o sobě podle všech běžců zážitkem.

Mezi stovkami účastníků vyběhla i krásná sprinterka Zdeňka Seidlová. A nemohla si běh vynachválit. „To je asi největší ze zážitků za poslední dobu… Jsem úplně plná emocí,“ hlásila nadšeně po proběhnutí cílem. „Bylo to neskutečný, ani jsem si to neuměla představit.“

Paráda, krásná trasa, senzace… Nešetřili superlativy závodníci, kteří postupně přibývali za cílovou bránou s velikým nápisem Columbia. Ač byla trasa poměrně náročná, zvládli ji všichni zúčastnění.

„Vždycky jsem vyběhla nějaký kopec a říkala si, doufám, že to nebude větší, ale to co bylo na konci… Myslela jsem, že se mi to jen zdá a doufala jsem, že se probudím,“ hodnotila trasu Seidlová. „Koukala jsem na hodinky a říkala si, že čas utíká, ale kilometry ne,“ smála se sportovkyně, která byla navíc hlavní aktérkou speciální výzvy. Ti co sprinterku předběhli, byli zařazeni do slosování o běžecké boty Columbia Montrail nebo víkendové zapůjčení vozu Škoda Kamiq!

„Cítila jsem, že kolem mě přidávali nebo mě nechtěli pustit. Ale mě to bavilo, to je to, co mám ráda, proto závodím. Bylo to velice hezký,“ pochvalovala si dvaadvacetiletá atletka. „A hlavně to prostředí, Divoká Šárka, nádherný. Je super, že tohle máme v Praze.“

Seidlová nakonec doběhla jako druhá mezi ženami a 33. v celkovém pořadí s časem 31 minut 56 sekund.

„Vždycky jsem si vytipovala nějakého člověka, ten mi utekl, pak dalšího, taky utekl… Vážně to bylo ohromně záživný a úplně jiné než trénink a moc se mi líbilo, jak byli lidé ohleduplní a chovali se k sobě hezky,“ usmívala se sprinterka. „Jsem teď asi v euforii, protože jsem nečekala takový čas. Myslím, že i trenér bude nadšený.“

Celkovým vítězem s časem 26 minut 34 sekund se stal Petr Janík, dvacetiletý student a profesionální tanečník, který zvítězil i na iSport LIFE Columbia běhu 14. září v Brně.

„Strašně mě baví běhat a soutěžit. Takže mě sem opět zavedla ta atmosféra souboje s ostatními běžci. A taky příroda, byl to zážitek,“ řekl spokojený vítěz, jehož po proběhnutí cílovou páskou radostně objala a políbila přítelkyně. Na příštím závodě by Janík neměl chybět.

Mezi ženami zvítězila Michaela Luňáčková s časem 31 minut a 9 sekund.

Ještě před hlavním závodem byla soutěž dětí, těm předávala ceny bývalá alpská lyžařka Šárka Strachová. „Mám moc radost hlavně z té dětské účasti. Jsem vždy ráda, když vidím děti sportovat a cením si toho, že podobné seriály a akce jsou na podporu, aby samozřejmě sportovali všichni. Tady byl program pro celou rodinu,“ kvitovala bývalá mistryně světa ve slalomu.

„Pro některé děti to byl vůbec první závod v životě, měřený, s konkurencí, tak byly nervózní,“ zhodnotila Strachová, jaké emoce byly mezi nejmenšími závodníky k vidění. „Říkala jsem jim, ať si ten závod užijí, moc se neohlíží na ty ostatní a běží si své tempo a hlavně si to, když je to první závod, vyzkouší.“

Legendární lyžařka a patronka závodu po předání cen malým běžcům předvedla všem účastníkům hlavní běhu, jak se správně rozcvičit, a všichni se jejími radami řídili.

Na všechny účastníky se myslelo, a tak každý dostal perníkovou medaili. V ceně startovného byla také profesionální časomíra, SMS s výsledkem, elektronický pamětní diplom, občerstvení a úschovna věcí. Nechybělo ani občerstvení, kde se nabízel chleba se škvarkovou pomazánkou. Jednu sklenici s touto lahůdkou dostala na cestu i sprinterka Seidlová, což uvedla i na svém Instagramu: „Chci poděkovat nejen za krásný závod, ale i za takovéhle gesto a celkovou atmosféru, jaká tam byla,“ vzkázala sportovkyně.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ZÁVODU

