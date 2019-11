Nejslavnějším řeckým sportovcem současnosti je bezesporu hvězda basketbalové NBA Giannis Antetokounmpo. Na tenisových kurtech ale roste lídrovy Milwaukee Bucks ostrá konkurence. „Jsem na něj pyšný, reprezentuje skvěle naši zemi a doma je opravdu velký hit,“ vzkazuje pod bezedné koše hrdina s raketou Stefanos Tsitsipas. A pak dodá: „Ale já fandím Houston Rockets…“

Chlapík s dlouhými loknami a vizáží mušketýra, po němž fanynky šílí, má v sobě osten. Tenis bere smrtelně vážně, proto mezi ním a dalšími vycházejícími hvězdami tenisu nepanují idylické vztahy. Takový přístup mu ale zřejmě svědčí a výsledky to ukazují.

věk: 21 let (*12. srpna 1998 v Aténách) na žebříčku: 6. letošní bilance: 54:25 letošní tituly: 3 prize money: 9,9 mil USD

Před letošní sezonou si Tsitsipas vytknul čtyři mety – prolomit brány top 10, zahrát si semifinále grandslamu, kvalifikovat se na Turnaj mistrů a vyhrát turnaj série Masters. Všechny cíle si může odškrtnout. Mezi elitní čtyřku prošel na Australian Open, rok končí jako světové číslo 6, na Masters se nejen kvalifikoval, ale rovnou ho při premiéře vyhrál. Největší triumf kariéry mladého Řeka tak nadchnul, že už začal hlásat: „Věřím, že jsem blízko, abych byl korunován také jako grandslamový šampion. Vím, jsou to silná slova, ale mám pocit, že tam patřím.“

Vytahování mladého floutka? Ani ne. Tsitsipasova kariéra jde nahoru strmě, v jednadvaceti dokázal víc než v tomto věku Roger Federer. Loni vyhrál Turnaj mistrů pro hráče do 21 let v Miláně, nyní ten velký. Třetí rok po sobě viděl Londýn nečekaného vítěze – Grigor Dimitrov, Alexander Zverev, nyní Tsitsipas. Zatímco dva jeho předchůdci velký titul neustáli a v další sezoně strádali, řecký borec vypadá jinak stavěný.

Uvědomělý kluk vyžívající se na sociálních sítích v motivačních citátech, který se neroztřese před velkými jmény, to je nátura historicky prvního Řeka v elitní desítce pořadí ATP. Rád ukazuje lidem emoce, po londýnském finále políbil poraženého Dominica Thiema samým štěstím na rameno. Při závěrečné děkovačce mluvil tak obšírně, že již fanoušci pomalu začali odcházet.

Pro velké výsledky byl nakonec tenhle borec již od tří let drezírovaný. Otec Apostolos, jeho současný kouč a matka Julia Salnikovová, někdejší tenisové reprezentantka SSSR a stejně jako později její syn jednička juniorského žebříčku, se potkali na kurtu. Oba pracovali jako trenéři v jednom řeckém dovolenkovém letovisku a tenis koluje v krvi celé rodině. Nehraje ho jen nejstarší Stefanos, ale také tři jeho sourozenci – sestra Elisaveta a bratři Petros a Pavlos.

Nejstarší dítě rodiny jde náramně příkladem. Ač dokáže na kurtu běsnit, vztekle odpálí míček či se trestá za chybu surovým mlácením rukou do hlavy, jeho vedení zápasů je hodně dospělé. Může prý za to i moment, který prožil před pár lety.

Při jednom z turnajů kategorie Futures doma v Řecku ho odnesly vlny na rozbouřené moře a vyčerpaný mladík se již topil, když ho připlaval zachránit táta. „Proto mu dodnes říkám, aby si užíval každé chvíle,“ vyzdvihuje otec Apostolos.

A místo řecké tragédie je tu óda na tenisového boha Stefanose, který může mnohé dokázat.

🇬🇷 STEFANOS, YOU ARE THE 2019 ATP FINALS CHAMPION 🏆#PameStef 🇬🇷 #NittoATPFinals 🇬🇧pic.twitter.com/JZIPOf2GOR