Čeští plavci ze slavné Pobřežní hlídky. Hele, Hasselhoff, volají dál na Micku

Když byl krauler Jan Micka v Glasgow naposledy, musel se pak kvůli prohrané sázce oholit dohola. Občas mu ale vlasy trochu narostou.

„To pak slyším: Hele, David Hasselhoff!“ směje se Micka. „Všichni mě vidí jako mladého Haselhoffa, s tou vlnou na hlavě, s tou bujnou kšticí. Z tohohle si lidi občas dělají srandu, ale v dobrém slova smyslu, pořád to mají v povědomí. Řekl bych, že o tom lidi stále mluví, do povědomí se to dostalo a my plavci můžeme být jedině rádi, že jsme udělali takovouhle reklamu českému plavání.“

Olympiáda v Riu zastihla české plavání uprostřed generační obměny. V bazénu to skončilo smutně. Na Copacabaně se ale pak rozpoutala veselá párty. Šest reprezentantů s vyplavanými postavami antických bohů se obléklo do plavek, vzali si do rukou červené záchranářské piškoty a zahráli si na partičku kolem Davida Hasselhoffa a Pamely Andersonové z kultovního seriálu z devadesátek.

„Bylo to super. Když jsme to natáčeli, tak jsme nikdo netušili, že by to mohl být takový boom. Protože Česká republika není tak velká, aby se dostala do podvědomí hodně lidí,“ vzpomíná kraulerka Barbora Seemanová. „Bylo to takové pohodové. Natáčení trvalo krátkou dobu, ani ne tři hodiny. Dělali jsme blbosti, měli jsme po závodě, užívali jsme si atmosféru pláže.“

S nápadem tehdy přišli členové mediálního týmu Českého olympijského výboru. Vytáhli plaveckou partičku na pláž, nechali je na ní skotačit ve stylu seriálové znělky. A když výsledné video podbarvily známou seriálovou muzikou, výsledek byl dokonalý.

„Když jsme slyšeli ty ohlasy, bylo to samozřejmě skvělé, protože se plavání dostalo do povědomí víc lidí. Sice to nebylo výkony, což nás mrzelo, ale aspoň něčím jsme dokázali zaujmout,“ říká Seemanová. „Chtěli jsme si to užít, měla to být taková parodie, abychom se představili. Hodně lidí to trošku překroutilo. Byly tam narážky, že to bylo moc sexy. Hodně lidí to vnímá z takovéhle stránky, to mi úplně nelichotí. Vzpomínám na to hezky, ale občas o tom někdo mluví špatným směrem, to mně vadí.“

„Někdo si může myslet, že to je super, někdo, že to je moc sexistické, ale je to sport, byli jsme tam všichni v plavkách, v kterých normálně trénujeme. Takhle nás vidí lidi v devadesáti procentech našeho času, protože člověk má jen ty plavky a nic jiného. To je stejné jako plážové volejbalistky, ty jsou taky v bikinách,“ argumentuje Micka.

Dobrodružná akce vzbudila pár pobouřených reakcí. Některým přišlo, že je video až příliš odvážné. Dalším se nelíbilo, že se reprezentanti takhle odvázali poté, co se jim v bazénu nedařilo. Ale většinou se fanoušci bavili. Na youtube video shlédlo přes půl milionu lidí.

„Já jsem hrozně rád, že nám ČOV umožnil pozvednout povědomí o plavání nejenom v Česku, ale i po celém světě. Mělo to spoustu shlédnutí,“ říká Micka.

Krauler nemá problém své vysekané tělo nasadit, pokud to plavání může pomoct k reklamě. Před olympiádou souhlasil s unikátním focením pro Sport Magazín, které probíhalo v kulisách prvorepublikového bazénu na Barrandově.

„Já jsem byl za to hrozně moc rád. Na žádném takovémhle profi focení jsem nikdy nebyl. Společně s fotografkou Bárou Reichovou jsem si to hrozně moc užíval,“ vzpomíná Micka. „Věci, co vymýšlela by mně v životě nenapadly. Bylo to krásné odreagování. Člověk se vžil do jiné role. Nebylo to jen plavání v bazénu, by něco nového, netradičního.“

Zatajit dech a na dno! Plavec Jan Micka se fotil pod vodou pro Sport Magazín

Navzdory vizuální atraktivitě svých hrdinů má plavání paradoxně dlouhodobě problém prosadit se v konkurenci sledovanějších sportů. Platí to i celosvětově a špičkové borce to štvalo do té míry, že si přes tvrdý spor s mezinárodní plaveckou federací FINA založili vlastní soutěž International Swimming League, kde největší jména světového plavání soupeří na bázi klubové rivality. Z Čechů se v seriálu objevily Simona Kubová a Anika Apostalon.

„Přijde mi to jako super koncept, hlavně pro diváky, i to, že je to v televizi,“ chválí Seemanová. „A to hodně Čechů na gauči ocení. To je další věc. Mistrovství Evropy v televizi nebude…“

I české plavání se snaží status quo změnit. Třeba slavným videm z Ria, nebo proaktivní spoluprací s médii.

„Já myslím, že se to v posledních letech hodně zlepšilo. Poslední dva roky je na nás pozornost větší, už hodně lidí ví, že je tady nějaké plavání a nějaká česká reprezentace,“ říká Seemanová. „Propagace plavání se zlepšila, děláme víc aktivit, jsme na Instagramu, dostává se to do podvědomí. Když to na sociálních sítích děláme zábavnou formou, lidi nás mají chuť sledovat. Ale myslím, že co Češi chtějí vidět, jsou hlavně úspěchy a medaile.“

Jména jako Micka, Kubová, Závadová každopádně mají svůj zvuk. A v posledním roce si svůj velký příběh jede i devatenáctiletá Seemanová. Na pláži v Riu byla ještě za benjamínka. Pro olympijské Tokio ale může být hlavním esem české výpravy. Mnohé může naznačit už na evropském šampionátu v Glasgow, kde má v krátkém bazénu poprvé reálnou šanci porvat se o výlet na stupně vítězů.

Pak přijde olympijské jaro, kdy se olympijský sport číslo dvě dostane na několik měsíců do přímého světla národní pozornosti. A plavci budou připraveni přijít s novou vychytávkou, která fanoušky chytne za srdce. Podobně jako Czechwatch v Riu.

„Určitě jo,“ usmívá se Micka. „Myslím, že to není jenom ve prospěch mě, ale celého českého plavání. Já jsem rád, když můžu nejenom sobě, ale i českému plavání nějak pomoct.“

CZECHWATCH

JAN MICKA (24 let)

Po olympiádě v Riu pokračuje ve svém souboji s elitními kraulery ve vytrvalostních disciplínách. Na MS v Londýně 2017 už se na patnáctistovce podíval do finále, český rekord srazil výrazně pod 15 minut.

BARBORA SEEMANOVÁ (19 let)

Z šestnáctiletého benjamínka českého plavání z Copacabany je teď princeznou s velkou budoucností. Vloni ještě získala tři medaile na mládežnické olympiádě, ale už se prosazuje i mezi dospělými. Na ME v Glasgow může útočit na medaili.

LUCIE SVĚCENÁ (22 let)

Nadějná motýlkářka, někdejší medailistka z juniorských šampionátů, se zatím do absolutní špičky neprosadila. Své předpoklady se teď snaží prodat pod vedením Petry Škábové, která trénuje i Seemanovou.

PAVEL JANEČEK (25 let)

Specialista na polohový závod se po Riu vydal na Slovensko, na dlouho vypadl z reprezentace. Na ME v Glasgow slaví návrat.

BARBORA ZÁVADOVÁ (26 let)

Odvážná dívka, která se po neúspěchu v Riu vydala na dlouhý tréninkový pobyt v Austrálii. Zatím hledá ideální tréninkové prostředí a bude muset bojovat o olympijský limit pro Tokio.

MARTINA MORAVČÍKOVÁ (31 let)

Blonďatá prsařka je jediná z plážové partičky, která už závodně neplave. Stihla už založit rodinu a u svého sportu zůstává prostřednictvím plaveckého obchodu a trénováním mládeže.