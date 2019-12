Vítězný gen? Micka čeká miminko s dcerou bývalého rekordmana

Už se o tom může mluvit. Plavec Jan Micka se připravuje na roli tatínka. A jeho potomek, který se má narodit koncem května, bude mít do bazénu unikátní výbavu. Maminkou je totiž Kristýna Machková, dcera olympionika Daniela Machka, který před Mickou dlouhých 34 let držel národní rekord na 1500 metrů kraul.

Bere to zodpovědně. V přípravách na příchod prvního dítěte Jan Micka nepolevil ani během ME v Glasgow. „Jako každý nastávající rodič tím žiju. Byl jsem nakupovat nějaká bodíčka. Jsem rád, že se člověk nemusí soustředit jen na plavání a může přemýšlet i nad jinými, hezčími věcmi. Užívám si to a těším se,“ usmívá se Micka.

Jaké motivy jste vybral?

„Díval jsem se, ale neměli nic, tak jsem koupil klasiku. Neutrální barvy. Přítelkyně říkala, že to bylo spíš pro kluka, tak uvidíme, jestli jsem to trefil…“

Jak vám vlastně přítelkyně oznámila, že budete tatínkem?

„Bylo to vtipné. Jeden den jsme se dozvěděli, že je těhotná její ségra Andrea. Byli jsme z toho překvapení a věděli jsme, že u nás taky zrovna není všechno v pořádku, jak by mělo být. A druhý den si Kristýna udělala test a vyšel dvakrát pozitivní. Nečekali jsme to, ale už nám není osmnáct.“

Kdy máte termín?

„27. května. Mistrovství Evropy bych měl stihnout, termín se kříží se soustředěním v Beleku, ale tam nepojedu.“

Už jste se stihnul sžít s představou, že se vám narodí dítě?

„Těším se, ale nějak extra to nehrotím. Když se mě na to někdo zeptá, tak se začnu usmívat jak měsíček na hnoji. Ale extra to neřeším.“

Jak reagoval tatínek vaší přítelkyně Daniel Machek, který byl pátý na olympiádě v Moskvě a jeho národní rekord na 1500 metrů vydržel 34 let, než jste ho překonal?

„Obě holky pracují u něj ve firmě, a když se dozvěděl o těhotenství Andrey, tak říkal, že její práci bude muset převzít Kristýna. Za tři týdny jsme mu řekli, že i Kristýna je těhotná. Tak z toho měl trošku hlavu, jak to ve firmě vyřeší. Ale jinak si myslím, že to on i Kristýnina maminka vzali velice dobře. A už se těší. Moji rodiče se taky moc těší, prý na to už mají věk.“

Děťátko dostane parádní geny, to vypadá, že z něho bude buď nový Gregorio Paltrineri, nebo Katie Ledecká, králové vytrvalostních kraulařských disciplín posledních let…

(úsměv) „Dá se říct, že je jo, ale třeba bude mít vlohy na něco jiného. Určitě bychom chtěli, aby dítě žilo sportem, ale ze začátku určitě všestranně a později, ať si vybere. Ale podle toho, že plavání bolí jako prase, tak bych mu to snad ani nepřál. Možná by bylo lepší něco jiného, tenis nebo golf. Ani šachy nebolí…“ (smích)