Byl to fenomén. „Kbelíková výzva“ se od roku 2014 šířila internetem jak povodeň. Účastníci výzvy napustili kýbl ledové vody, vychrstli si ho na hlavu a video z této akce zveřejnili na Facebooku s výzvou pro ostatní, aby udělali to samé nebo darovali peníze na charitu. Většina lidí udělala obojí. Výzvy se zúčastnily tisíce lidí včetně třeba Davida Beckhama, Billa Gatese, Anny Wintourové, Donalda Trumpa nebo i Homera Simpsona. Bývalý baseballista Pete Frates, který vše dal do pohybu, však v těchto dnech zemřel.