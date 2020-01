10 tváří Kobeho Bryanta: Černá Mamba, spory se Shaqem i maniak do tréninku

Nejhorší střela je ta, kterou nevystřelíte. Tímhle pravidlem se po dvacet let v basketbalové NBA řídil sebevědomý muž, jenž minul nejvíc pokusů v dějinách ligy. Ale také vyhrál pět titulů, rozhodl 36 utkání košem v posledních sekundách a nastřádal přes 33 000 bodů. Kobe Bryant polarizoval fanoušky basketbalu jako málo hvězd před ním. Jeho skutečná velikost se však nejvíc začala ukazovat, až když odešel z palubovek.

Pět prstenů Toužil se vyrovnat Michaelu Jordanovi, do jeho šesti mistrovských prstenů mu ale bude už jeden navždy chybět. S pěti tituly je přesto Bryant čtrnáctým nejúspěšnějším hráčem v dějinách NBA. Hattrick mezi lety 2000 a 2002 vybojoval coby pomocník Shaquilla O´Neala, jenž tehdy pokaždé získal cenu pro nejužitečnějšího hráče finále. I proto pro něj tolik znamenaly další dva triumfy (2009 a 2010), při nichž dovedl Lakers až na konec už jako nezpochybnitelný alfa samec. Definitivně umlčel ty, kteří se mu vysmívali, že je jen sobeckým střelcem a ne pravým vůdcem a sám nikdy nevyhraje. Dokázal svoji pravdu i celému klubu, s nímž měl několikrát napjaté vztahy a málem odešel do Chicaga a Detroitu. Ve třiceti letech vyhrál finále proti Orlandu 4:1 na zápasy. „Jako bych tehdy setřásl obrovskou opici ze zad," řekl Bryant, jenž rok poté obhájil v dechberoucí přetahované s věčnými rivaly Lakers - Bostonem Celtics (4:3). „Tenhle titul pro mě znamenal nejvíc," vyznal se.

Jako Jordan Když v osmnácti vstoupil do ligy, až příliš očividně a teatrálně se snažil napodobovat hru i gesta Michaela Jordana, svého největšího idolu. Nezaměnitelná střelba z odskoku, vyplazený jazyk, to vše už tu jednou bylo.„Studoval jsem jeho hru už jako dítě, a když jsem se dostal do ligy, zjistil jsem, že je ke mně Michael extrémně otevřený. Stal se mým mentorem, často jsme si volali, dal mi tolik rad. Lidé si neuvědomují, jak moc mě ovlivnil coby hráče i lídra," řekl Bryant. Nakonec mohli hrát i za stejný klub. S Bulls málem podepsal coby volný hráč v roce 2004 a měl k nim našlápnuto i o tři roky později, když požádal Lakers o trejd. S o patnáct let starším Jordanem Bryanta také spojuje tvrdý, až krutý, přístup ke spoluhráčům, z nichž se všemi prostředky snažil vymáčknout to nejlepší. Svůj vzor nakonec překonal v počtu nastřílených bodů v NBA, pro mnoho dnešních hráčů se stal idolem, jakým byl Jordan pro předešlé generace. „Kobe se mi ze všech dokázal nejvíc přiblížit. A také si to nejvíc ze všech odpracoval," ocenil jeho píli Jordan. „Miloval jsem Kobeho, byl jako můj malý brácha. Často jsme spolu hovořili, naše konverzace mi budou chybět," smutnil po tragické zprávě.

Tréninkový maniak Jen talent nestačí, to Bryant věděl vždy. I proto byl možná nejpilnější hvězdou, která kdy v NBA hrála. Historky o jeho téměř masochistickém nasazení v tréninku, které mu dodávalo sebedůvěru do zápasů, jsou legendární. Když se jednou rozhodl do přípravy zařadit kolo, vydal se s kondičním koučem v nevadské poušti na šedesátikilometrový výjezd. Zabloudili a dorazili s rozsvícenými čelovkami až ve dvě ráno. V půl osmé už ho našli, jak střílí v hale. Pro některé by to byla životní story, pro Bryanta šlo jen o příběh běžného dne. Když do Lakers přestoupil problémový Ron Artest, snažil se udělat dobrý dojem a dveře tělocvičny otevíral už v 6.45. „Jenže Kobe tam byl od půl šesté," vyprávěl. Kolik trenérů vytáhl uprostřed noci z postele, aby s ním šli trénovat, by ani nespočítal. Jeho běžná rutina se skládala z časného budíčku a soundtrackem jeho kariéry by mohl být zvuk dopadajícího míče v prázdné tělocvičně před rozbřeskem. Po trénincích si také vybíral spoluhráče (říkal jim pokusná morčata), na nichž si zkoušel nové akce jeden na jednoho.

Spory se Shaqem Osudovým mužem jeho kariéry byl dlouhán Shaquille O´Neal. Dva alfa samci v jednom týmu Lakers, to byla explozivní kombinace. Ani tři společné tituly nedokázaly zahladit vzájemnou žárlivost a rivalitu. Jejich kouč Phil Jackson najal dokonce psychologa specializovaného na narcismus, ani ten si ale prý v klimatu losangeleské šatny nevěděl rady. Bryant si například nenechal tejpovat kotníky od maséra, jenž obsluhoval i O´Neala. A naopak. Shaq dokázal vybuchnout, pohádat se s trenérem, ale nakonec se podřídil. Bryant jen mlčel a dělal si věci stále po svém. Napětí vyústilo v O´Nealovu výměnu do Miami v roce 2004 a další slovní přestřelky. Čas ale všechny spory zahladil, oba borci zmoudřeli. „Tehdy jsem vše, co jsem řekl, myslel smrtelně vážně. Dnes jsem už ale získal nadhled a vidím, jaký idiot jsem někdy za mlada byl,“ prohlásil Bryant ke sporům se Shaqem. „Slovy nelze vyjádřit, co teď cítím. Miluji tě,“ napsal zdrcený O´Neal po smrti parťáka. Kobe Bryant se svým douholetým parťákem z Lakers Shaquillem O'Nealem • Foto Reuters

Před soudem za znásilnění Opakované nevěry, turbulentní vztah s manželkou Vanessou, během něhož se ze svých hříchů vykupoval drahými šperky. I to byla tvář Kobeho Bryanta, jenž se však nikdy nerozvedl a s manželkou se radoval ze čtyř dcer. Nejtěžšími časy si prošel poté, co ho devatenáctiletá hotelová recepční obvinila ze znásilnění. K tomu mělo dojít 1. července 2003 v městečku Edwards nedaleko Vailu, kde druhý den Bryanta čekala operace kolene. Basketbalista přiznal cizoložství, se sexem ale podle něj dívka souhlasila. Hrozilo mu vězení čtyři roky až doživotí, soudní proces nakonec skončil velmi brzy. Z dívky se vyklubala nevyrovnaná osobnost. Několikrát před incidentem se pokusila o sebevraždu, veřejně se mluvilo o její promiskuitě i pověsti notorické lhářky. Nakonec odmítla vypovídat, vše skončilo Bryantovou veřejnou omluvou a mimosoudním vyrovnáním. Údajně i proto, že v době procesu byla dívka těhotná. Kobe Bryant před soudem v Coloradu, kde vysvětloval obvinění ze sexuálního zneužití hotelové pokojské • Foto Profimedia.cz

81 bodů za zápas „Jsou chvíle, pro které chybí logické zdůvodnění a zůstává jim mysteriózní nádech." Tak Bryant vzpomínal na svou největší střeleckou explozi – 81 bodů do koše Toronta. Stalo se 22. ledna 2006 a jde o druhý nejlepší výkon NBA po stovce Wilta Chamberlaina. Lakers doma vyhráli 122:104, Bryant trefil 28 ze 46 střel, včetně sedmi trojek. K tomu přidal 18 bodů z trestných hodů. Po poločase měl na kontě cifru 26, v tom druhém přidal 55 bodů. Na zápas se přitom připravoval úsměvně. Večer předtím slavil třetí narozeniny dcery. „Měl jsem na oslavě salámovou pizzu, před zápasem jsem si dal ještě hamburger a hranolky. Navíc mě bolelo koleno jako čert," vybavoval si. Zbytek měl prý zamlžený. Po zápase jen zaslechl hlas komentátora, jenž radil fanouškům: „Dámy a pánové, schovejte si vstupenky jako svědectví, že jste na vlastní oči viděli něco výjimečného."

„Evropan" Kobe Když jeho táta Joe skončil s basketem v NBA, pokračoval dál za Atlantikem. A tak se šestiletý Kobe stěhoval s rodiči do italského Rieti, kde se naučil plynně jazyk a od té chvíle měl k zemi a vlastně i celé Evropě vřelý vztah. Vždyť na starém kontinentu žil až do čtrnácti roků, po Itálii strávil dvě léta i ve Francii. „Pro moji kariéru bylo požehnání, že jsem se učil basket v Evropě. Na rozdíl od ostatních Američanů jsem se naučil nespoléhat na atletičnost, ale na základní dovednosti," pravil. Kromě basketu hrál každý den v Itálii také fotbal, jehož se stal velkým příznivcem. „Vlastně je to můj druhý nejmilejší sport. Jako hráč jsem ale nebyl nic extra. Protože jsem byl velký, dali mě nejdřív do brány. Až pak jsem se dostal do pole," vybavoval si Bryant, pro kterého byl srdcovým klubem AC Milán a hráčem Nizozemec Marco van Basten.

Černá mamba Po celém světě je známý jako Kobe (rodiče ho pojmenovali podle japonského steaku), on sám si však pro sebe vymyslel přezdívku The Black Mamba. Vlastně šlo o jeho alter ego, k němuž se uchýlil v nejtěžší životní situaci, když byl obviněný ze znásilnění. Kobe byl mladý muž, jenž se potýká s problémy mimo kurt, Černou mambou se stával na palubovce. „Řítila se na mě tehdy spousta věcí, byl jsem nesmírně zmatený a potřeboval si rozdělit své dva světy,“ vzpomínal. Na jednoho z nejrychlejších a nejjedovatějších hadů přišel po zhlédnutí filmu Kill Bill, kde má přezdívku Černá mamba hlavní zabiják v podání Umy Thurmanové. „Přečetl jsem si o tom hadovi něco víc a řekl si: tohle je skvělé, tak bych popsal svoji hru.“ V roce 2018 založil sportovní akademii, jíž dal jméno Mamba. Sportovcům se v ní snažil předávat svůj recept na úspěch, tréninkové metody i mentální nastavení. Hvězda NBA Kobe Bryant u svého soukromého vrtulníku • Foto State of Illinois

20 let ve fialovo-zlatých barvách Nebyl to vždy spokojený svazek, Bryant však skončil tam, kde jeho kariéra v NBA dvacet let předtím začala. Fialovo-zlaté barvy Los Angeles Lakers oblékl poprvé v osmnácti, když ho po draftu tým Charlotte Hornets okamžitě vyměnil do Hollywoodu. Byl dalším z pokolení legend losangeleského klubu, jakými byli Jerry West, Elgin Baylor, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson a další. Bryant vládne žebříčku klubu v počtu odehraných sezon, zápasů, nastřílených bodů, trojek či trestných hodů. ESPN oslovila v roce 2016 65 ligových funkcionářů a trenérů s otázkou, kdo byl nejlepším hráčem Lakers všech dob. 45 hlasů dostal Magic Johnson, Bryant a Kareem Abdul-Jabbar se dělili o druhé místo se sedmi hlasy.