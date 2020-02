Sportovci na sítích: naháč Ronaldo, sexy Pauláthová i Šebrle na biatlonu

Nejen souboji o medaile, góly a body žijí sportovci. Na sociálních sítích je vidět hodně i z jejich civilních životů. Co jsme v téhle výkladní skříni objevili? Sexy lyžařka Kateřina Pauláthová neodolala jarnímu sluníčku a sjezdovce se svlékla do podprsenky. Fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo se představil jako vzorný taťka a ukázal, jak řádí ve vaně se svými čtyřmi potomky. Televizní moderátor, olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle vzal rodinu zafandit na mistrovství světa v biatlonu. Nechyběly ani snímky s legendami. Roman Kreuziger „ulovil“ profesora Pafka v cyklistickém, Karel Abraham nechal své fanoušky hádat, kdo slavný to stál před ním ve frontě.