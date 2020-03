Sportovci na sítích: Maková panenka i ledová kráska. A rozkol kvůli El Clásiku

Co ze svých životů odhalili sportovci za poslední týden? Tenisová kráska Caroline Wozniacká se ve sportovním důchodu pustila do ledového dobrodružství a její kamarádka Serena Williamsová z toho šílí. Barbora Strýcová se předvedla v roli uhrančivé dámy a americká hvězda Mikaela Shiffrinová truchlí po zemřelém tatínkovi, možná se ale blíží její návrat k lyžování. V F1 hoří spor nejen kvůli legalitě aut, ale kvůli španělskému El Clásiku. Lewis Hamilton totiž fandí Barceloně, kdežto Carlos Sainz je zapřisáhlý příznivec Realu. A české sportovní maminy to rozjely.