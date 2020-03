Basketbalista Krejčí o karanténě ve Španělsku: Jak vypadá můj den

Pro svůj styl hry bývá často přirovnáván ke zkušenějšímu kolegovi Tomáši Satoranskému. Už ve čtrnácti letech zamířil do Španělska, kde v šestnácti poprvé nastoupil v tamní nejvyšší soutěži ACB. Kariéru Víta Krejčího prosluněnou paprsky španělského slunce však aktuálně narušily události spojené s koronavirem. Španělsko je po Íránu, Itálii a Číně čtvrtou nejhůře postiženou zemí. Krejčí se svými spoluhráči musí být v karanténě a zažívají nejistotu ohledně budoucího vývoje jejich soutěže.

Jaká je aktuálně situace ve Španělsku?

„Osobně si myslím, že je dobře, že v Česku na rozdíl od Španělska zavedli opatření proti koronaviru relativně brzo. Ve Španělsku se situace s epidemií začala vymykat kontrole. V současné době tu platí obdobná nařízení jako v Čechách. Lidé mohou chodit pouze do práce a na nákupy. Ten kdo byl v kontaktu s nakaženou osobou musí dodržovat karanténu, což jsem v tento moment i já.“

Co se stalo?

„Před týdnem jsme hráli zápas proti Realu Madrid. Později byl jeden z hráčů Realu pozitivně testován na koronavirus. Kvůli tomu, že jsme s tímto hráčem přišli do přímého kontaktu je teď nutné, aby byl celý tým na deset dnů v karanténě. Nemůžeme tedy ještě šest dnů vůbec vycházet z domu.“

Jste v kontaktu s rodinou z Česka?

„Původně jsem si myslel, že poté, co mi skončí karanténa pojedu do Česka, abych mohl být se svými blízkými. Bohužel to zřejmě nevyjde, ale jsem s nimi v kontaktu alespoň telefonicky. Nic jiného se aktuálně ani dělat nedá. Než nám skončí karanténa, musíme být po celou dobu doma. Je to celkem těžké, protože mí spolubydlící, kteří byli mladší, odjeli domů do Švédska a Dánska. Celé dny teď tak trávím sám, což pro mě osobně není rozhodně ideální. Musím ale říct, že rodiče se opravdu snaží, aby mi to tu co nejrychleji uteklo.“

Jak vypadá váš den v karanténě?

„Jako hráči jsme dostali cvičební plán, který bychom měli dodržovat doma každý den. Liga se po pauze bude hrát dál a je proto důležité, abychom zůstali v kondici. Snažím se pracovat s pomůckami na posilování, které mám doma a hodně se protahovat. Kromě cvičení se toho ale už zase tolik dělat nedá. Dívám se tedy na filmy, odpočívám a vyřizuju věci, které mohu dělat na dálku.“

Co očekáváte, že se bude dít po ukončení karantény?

„Pokud půjde všechno podle plánu, měli bychom po ukončení karantény začít zase normálně trénovat. Včera se sešli zástupci ACB Ligy, kteří rozhodli o tom, že liga bude 24. dubna pokračovat. Problém je však s olympijskou kvalifikací, která se má hrát v červnu a bude se kvůli pauze zřejmě křížit se zápasy naší ligy. Samozřejmě je otázkou, zda-li se olympijské hry vůbec uskuteční. V současné době nevíme, co bude dnes, natož zítra. Jak vše dopadne ukáže tedy až čas.“

Jak se stavíte k zápasům bez diváků, které se začaly v souvislosti s koronavirem zavádět?

„Názor můj i mých týmových kolegů je ten, že bez diváků by se hrát nemělo. Před tím, než musel náš tým do karantény, jsme měli hrát zápas bez diváků. Ačkoliv konečné rozhodnutí nezáleželo na nás, vedení ligy se nás ptalo, zdali jej chceme zrušit nebo hrát bez fanoušků. Shodli jsme se, že bychom jej raději nehráli vůbec, a tak to nakonec i dopadlo. Den poté se rozhodlo, že budou zápasy kvůli koronaviru přerušeny. Bez diváků jsme tedy zatím nehráli ani jednou. Pokud se situace neuklidní bude to však zřejmě nevyhnutelné.“

Jak moc jsou pro vás fanoušci důležití?

„Bez nich by to bylo rozhodně divné. My hrajeme pro naše diváky, baví nás ta atmosféra. Zápas bez našich fanoušků by byl bez emocí. Myslím si, že kdyby měli sportovci na výběr, raději by nehráli vůbec než absolvovali zápas nebo závod bez diváků.“