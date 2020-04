TOP 10: Ledecká, Tarzan a další hvězdy olympiád, kterým jeden sport nestačil

Obrovský příběh posledních olympijských her měla na svědomí Češka. Ester Ledecká v Koreji nejdřív šokovala svět, když ovládla lyžařský super-G, navíc s vysokým startovním číslem 26. Jejímu triumfu předloni v únoru nevěřil nikdo, zpočátku ani ona sama. O pár dní později potvrdila roli favoritky i na snowboardu v paralelním obřím slalomu.

Christa Ludingová

Sarajevo 1984, Calgary 1988, 1992 Albertville - rychlobruslení

Soul 1988 – dráhová cyklistika

Východoněmecká rychlobruslařka získala své první zlato už v roce 1984 v Sarajevu ještě pod dívčím jménem Rothenburgerová, největší štěstí ale zažila o čtyři roky později. V únoru zářila v Calgary, kde na rychlých nožích ovládla kilometrovou trať a na pětistovce získala stříbro.

V září pak dorazila do Koreje jako cyklistka a ve sprintu na dráze dojela druhá. Do toho si v tom samém roce vzala svého trenéra Ernsta Ludinga, co víc si přát?

Snad jen další olympijskou medaili. A proto získala ještě rychlobruslařský bronz v Albertville 1992.