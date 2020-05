Sportovci na sítích: brutální cvik, Šafářová s miláčky či Ronaldo na kole

Syn sedminásobného mistra světa F1 Michaela Schumachera, jedenadvacetiletý Mick, to myslí vážně a jde ve stopách slavného otce. Na Intagramu předvedl, jak tvrdě dře. „Závodění vyžaduje silné svaly krku, aby člověk byl schopen vydržet velké přetížení v autě,“ napsal k videu, v němž předvádí, jak posiluje. „To je moje oblíbené cvičení, které nevyžaduje nic než gumu. A věřte mi, je to fakt vyčerpávající,“ dodal. Kdo by nevěřil! O půldruhého roku starší Max Verstappen už v prestižní F1 jezdí a vůbec ne špatně. I on ukázal, jak je cvičení krku důležité, a zvolil si snad ještě horší posilovací variantu. Nemají to hoši vůbec jednoduché!