Šárko, vy jste připravila 28 denní tréninkový plán pro začátečníky, jak začít běhat, který vrcholí nedělním výběhem, kde se s vámi novopečení běžci setkají. Co je čeká, jaký bude mít akce průběh?

Věřím že nás čeká především společné příjemně strávené dopoledne. Sejdeme se u nás na Klinice Vo2max v Karlíně po desáté hodině tak, abychom v 10.30 mohli vyběhnout. Poběžíme po cyklostezce směrem do Tróji. Zván je úplně každý, na prvních 40 registrovaných (více informací na konci článku, pozn. red.) čeká navíc malý dárek od Kliniky, a to poukaz na fyzioterapii v hodnotě 700 korun.

Na co se nejvíc těšíte vy, co myslíte, že vám setkání přinese?

Těším se, že potkám nové lidi, kteří mají rádi pohyb a aktivní životní styl. Budeme si moct předat své zkušenosti a nasdílet zážitky z uplynulých čtyř týdnů tréninku.

Dveře jsou otevřené ale všem, kdo tedy může přijít, pro koho je výběh vhodný?

Pro všechny, kteří si chtějí udělat příjemně aktivní nedělní dopoledne, dozvědět se něco víc o komplexním přístupu k našemu zdraví a poznat nové lidi, kteří smýšlejí podobně a mají rádi pohyb. Pokud běháte s dětmi, určitě je vezměte také s sebou.

Jakou radu máte pro absolventy čtyřtýdenního plánu do dalších dní a týdnů?

Zkuste v běhání pokračovat. Nemusí to být každý den, ale snažte se zachovat nějakou pravidelnost. Vyrazit si zaběhat dvakrát až třikrát týdně by bylo skvělé. Do toho zkuste sem tam vklínit fyziotrénink, kolo nebo plavání a jste naprosté jedničky!

Zvládáte běhat v tomto horku, máte osobní tip, jak na to?

V těchto vedre bych byla opravdu hodně opatrná. Zvlášť, pokud je přes třicet stupňů. Je to pro tělo velmi náročné i bez sportovních aktivit. Pokud přecejen chcete vyrazit, běhejte brzy ráno a dbejte víc než jindy na pitný režim.

Promluvte na závěr k těm, kteří se ostýchají přijít na nědělní výběh nebo si nevěří, že plánovaných pět kilometrů uběhnou, že nebudou stačit ostatním...

Není se vůbec čeho obávat. Pokud jste zvyklí alespoň občas běhat, tak pět kilometrů v lehkém tempu, kterým poběžíme, rozhodně zvládnete. Nejde nám o žádný sportovní výkon, ale o příjemně společně strávený čas.

Budeme se těšit v neděli 16. června, vybíháme tedy od Kliniky Vo2max (Sokolovská 651/136A) v 10.30. Přijít může kdokoliv, ale při registraci na e-mail isportlife@cncenter.cz, získá prvních čtyřicet poukaz na fyzioterapii v hodnotě 700 korun. Do předmětu uvěďte "Výběh se Šárkou" a nezapomeňte uvést svoje jméno. Poukaz na vás bude čekat na startu výběhu.

