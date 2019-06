Žlutá barva. Proč právě ona? Neexistuje na to jednoznačná odpověď. Jedna z teorií mluví o žluté barvě papíru, na kterém vycházel list L´Auto, který stál za zrodem Tour de France. Druhá, pragmatičtější, říká toto: zakladatel a tehdejší ředitel Tour Henri Desgrange měl za úkol odlišit lídra závodu od ostatních. Rozhodl se, že to udělá trikotem jiné barvy. Jenže v poválečném období, kdy byla o zboží nouze, byl v obchodu ve více velikostech dostupný pouze svršek žluté barvy.

A tak se 19. července 1919 objevil žlutý dres poprvé v pelotonu při Tour de France. Jeho prvním nositelem byl Eugène Christophe, kterému se ale barva ani trochu nelíbila. „Pokřikují na mě: Kanárku!“ stěžoval si, ale nebylo mu to nic platné. A dnes je tento dres symbolem Tour a každý cyklista touží po tom ho alespoň jednou obléknout.

Letos pro to mají závodníci ještě větší motivaci. Žádný žlutý dres totiž nebude stejný. Aby připomněli nejvýznamnější události a osobnosti, rozhodli se pořadatelé vyobrazit je na dresu pro lídra Staré dámy. A tak bude k vidění 20 originálních „žluťáků“, na nichž bude třeba bruselské Atomium, to pro vítěze úvodní rovinaté etapy, kde se očekává sprinterský dojezd. ¨

Při zastávce v Belgii pak nemůže chybět portrét legendárního Eddyho Merckxe, z osobností pak nechybí Bernadr Hinault, další pětinásobný vítěz Tour de France a Jacques Anquetil či Miguel Indurain.

„Dresy jsou v tomto roce jedinečné, každý je jiný a znázorňuje místa, kudy Tour projíždí nebo šampiony, kteří hodně přispěli do úspěšné historie Tour de France. Budeme začínat v Bruselu, kde bude na prvním žlutém dresu znázorněno Atomiun, na tom posledním bude zase Vítězný oblouk a Champs-Elysées v Paříži. Zatímco na ostatních uvidíme například portréty Bernarda Hinaulta, Eddyho Merckxe, Jacquese Anquetila and Miguela Induraina. Bude to něco opravdu speciálního ke 100 letům žlutého dresu,“ přiblížil ředitel Tour Christian Prudhomme.

Zatímco pro závodníky bude k dispozici 20 různých dresů, fanoušci si budou moci zakoupit repliky se třemi z těchto exemplářů: Atomium, horská krajina a Vítězný oblouk.