Tým Dimenson Data v čele se šéfem Brianem Smithem s oznámením sestavy na druhou Grand Tour v roce poměrně otálel. Jména osmičky vyvolených poslal do světa až čtyři dny před startem Tour de France.

A jednu ikonu byste v ní hledali marně. Britská raketa Mark Cavendish v poslední době neprožívá nikterak oslnivou formu. V letošní sezoně skončil pouze jedinkrát na pódiu, bral bronzovou příčku ve třetí etapě v závodě s názvem Kolem Turecka. I proto byl nyní pro třítýdenní svátek opomenut.

Dalším důvodem je zdatná konkurence.

Tři etapy na Tour dokázal vyhrát Edvald Boasson Hagen, dva dílčí triumfy má na kontě Stephen Cummings. Oba ve skvadře Dimension Data neschází. Stejně tak Giacomo Nizzolo. Ten na Tour bude sice startovat poprvé, ale jde o velmi silného sprintera.

Čtyřiatřicetiletý Cavendish nechyběl na Tour od roku 2007, před třemi lety se dostal na druhé místo v pořadí etapových vítězství za Merckxe. Od té doby ale etapu nevyhrál. Předloni u čtyřnásobného mistra světa a dráhového olympijského medailisty z Ria lékaři objevili vir Epstein-Barrové, který způsobuje únavu a záněty.

Vedle Cavendishe není v osmičlenné sestavě Dimension Data ani Louis Meintjes, v minulosti v celkovém pořadí Tour dvakrát osmý. Letos jihoafrického jezdce pronásledovala zranění.

109. ročník slavného závodu začíná v sobotu. Na Grand Départ v Bruselu bude Roman Kreuziger, pro něhož to bude na - pro jezdce - nekonečném putování po Francii devátá účast. Letos je jediným vyslancem České republiky.

Na startu v Belgii po jeho boku ale bude scházet muž, který už tak nějak k Tour de France patří . Legendární "Cav".

Lars Bak, Edvald Boasson Hagen, Steve Cummings, Reinardt Janse van Rensburg, Ben King, Roman Kreuziger, Giacomo Nizzolo, Michael Valgren.

Super proud and honored to present @TeamDiData @Qhubeka for my 20th Grand Tour🌞🌞🌞 Can't wait to start @LeTour pic.twitter.com/gCYWJC2Qvd