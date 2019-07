Tour de France 2019

Sagana neúspěch v úvodní etapě Tour de France v prvních chvílích po dojezdu hodně naštval, což se projevovalo i tak, že při stoupání po schodech do týmového autobusu procedil skrz zuby: „Arrggggh!“

Pak si na jeho další vyjádření přítomní novináři museli nějakou dobu počkat. Vítěz 11 etap na Staré dámě se musel v soukromí autobusu nejprve uklidnit, dal si sprchu a podíval se na videozáznam prvního hromadného dojezdu, jak popsal cyklistický server Cycling news.

Když Sagan vyšel před autobus týmu Bora-hansgrohe, řekl jen: „Co můžu dělat?“ A pak se snažil hledat už jen pozitiva. „Jsem rád, že jsem vyhrál na sprinterské prémii a díky tomu máme teď s Teunissenem oba 50 bodů v soutěži o zelený dres. Byl to jenom první den a myslím, že jsem začal Tour docela dobře,“ hodnotil v sobotu.

V neděli se žádné body na zelený trikot neudělovaly, o další se tak bude bojovat znovu v pondělí. A profil etapy, která už zamíří do Francie, kde bude její cíl v Épernay, hlavně pak její závěr, by měl Saganovi sedět.

Van Avermaet může myslet na vítězství

To Belgičanu Gregu van Avermaetovi zatím vychází Tour nad očekávání. Jarní klasiky pro něj nebyly tak úspěšné, jak by si přál. Na žádné z nich, ani na těch domácích, nevyhrál. Hned v první etapě Tour, která letos odstartovala v jeho domovině, si to ale vynahradil.

Na legendárním klasikářském stoupání po kostkách na Muur van Geraardsbergen byl z celého startovního pole první a díky tomu jede v puntíkovaném dresu pro nejlepšího vrchaře Tour i v pondělní etapě, kde by navíc mohl pomýšlet i na vítězství.

Osm etap ve žlutém strávil Van Avermaet při loňské Tour de France. Do trikotu pro lídra závodu se oblékl po třetí – týmové časovce. Ta byla letos na programu už nyní ve druhém dějství 106. ročníku francouzské Grand Tour. A ačkoliv se tentokrát po ní do žlutého rodák z Lokerenu zatím nedostal, jede opět v jednom z důležitých dresů.

Už v prvním dílu Tour totiž získal puntíkovaný dres pro nejlepšího vrchaře. A bylo vidět od samotného začátku, že jde právě za tímto cílem. Okamžitě po oficiálním odstartování letošní Staré dámy se ještě s dalšími třemi závodníky pustil do úniku a v této sestavě také dojeli k první vrchařské prémii. A na místě jemu důvěrně známému z jarních klasik převážily jeho bohaté zkušenosti.

„Usoudil jsem, že by bylo hezké, kdyby byl belgický cyklista první právě na tomto stoupání, a ještě mnohem hezčí, kdybych to byl já,“ usmíval se v sobotu Van Avermaet. Toho povzbudilo v této myšlence i to, že si před startem mohl v první lajně potřást rukou se svým panovníkem, belgickým králem Filipem.

O tom, že by chtěl získat puntíkovaný dres, prý snil ještě dřív, než byla oficiálně prezentována letošní trasa Tour de France, tedy ještě dřív, než věděl, že její součástí bude i Muur van Geraardsbergen. Ale do světa tuto touhu nepouštěl. „Pořád se mě na to někdo ptal, ale nic jsem neřekl. Všichni totiž tyhle zprávy sledují a pak by ho chtěli takto získat i další závodníci,“ prozradil pro cyclingnews.com.

V pondělní etapě dlouhé 215 kilometrů, která bude vyhovovat spíše klasikářům, tedy i Van Avermaetovi, jsou v její druhé polovině hned čtyři stoupání. Jedno čtvrté kategorie, tři třetí.

Tentokrát by ale mělo být záměrem olympijského vítěze z Ria de Janeiro 2016 ji ovládnout celou, nejen udržet dres s červenými puntíky. V celkovém pořadí nyní patří muži, který veze na svých zádech číslo 111 třicátá příčka se ztrátou 41 sekund na vedoucího muže Tour.