Tour de France 2019

„Byla to hodně explozivní etapa, hodně se závodilo. Vědělo se to, takže to nebylo žádné překvapení. Myslím, že jsem tam byl dobře schovaný, snažil jsem se šetřit, co jsem mohl, a v závěru tam pak jet, co to šlo. Určitě to nebyl kopec, který by mi seděl, což jsme věděli. Já pořád věřím, že se během Tour budu zlepšovat,“ vzkázal jediný český účastník letošní Tour de France.

A možná by na tom byl i o trochu lépe, kdyby měl k ruce nějakého pomocníka. Což ale v týmu Dimension Data v takovýchto kopcích nemá. „Teď jsem věděl, že musím zachránit, co půjde, a myslím, že ztráta v etapě 3:20 není žádná tragédie, i když samozřejmě by bylo lepší být bez ztráty. Tým byl kolem mě, dokud to šlo, věděli jsme, že vrchaře tady nemáme, máme tady lidi spíš na úniky nebo potom kolem sprintera Giacoma Nizzola, takže to pro mě žádné zklamání není,“ vysvětloval situaci v týmu muž, který zaostává v celkovém pořadí za aktuálním lídrem Giuliem Cicconem o 3:05 minuty.

Sám Kreuziger v posledních letech hodně zapracoval na své postavě vrchaře, což se projevuje i na výkonech, ale ve čtvrtek to nebylo vyloženě pro něj, ostatní týmy na tom byly se svými muži do kopců lépe. „Myslím si, že Movistar jel velmi dobré tempo a pak to kontroloval Ineos s tím, že když nastoupil Mikel Landa (Movistar), tak se museli bránit a když nastoupil Egan Bernal (Ineos), tak už to bylo přes moji hranici, takže to úplně nešlo,“ přiblížil vývoj plzeňský cyklista.

Ten měl opět přímo na místě velkou podporu fanoušků a blízkých. „Všimnul jsem si spousty vlajek i kamarádů, kteří tady byli, takže jsem se snažil bojovat i kvůli nim.“

S Planinou krásných dívek má devítinásobný účastník Tour už své zkušenosti, ale se čtvrtečním dojezdem se seznamoval poprvé. „Určitě jste si všimli, že závěr byl kousíček dál, než býval v minulosti, takže se jelo po štěrkové cestě. Bylo to pěkné zpestření, ale určitě náročné,“ zhodnotil Kreuziger.

I on už včera vyhlížel páteční předlouhý díl Staré dámy. „Držte dál palce, teď nás čeká nejdelší etapa Tour, 230 kilometrů. Pravděpodobně bude sprinterská, pokud nebude nějak extrémně foukat. A pak o víkendu nás čekají etapy, kde by právě kluci jako Ben King, Edvald Boason Hagen, Steve Cummings mohli do úniku, protože lídři si možná budou chtít pár dní odpočinout. Ale uvidí se, jak to bude, těžko předvídat. Se čtvrtečním vítězem etapy i nositelem žlutého dresu taky nikdo nepočítal,“ poznamenal Čech.