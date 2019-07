Ewan slaví na Tour zisk etapové výhry, Sagan po chybě skončil až čtvrtý

Ewan o vítězství rozhodl v závěrečném spurtu, ve kterém se dokázal o centimetry dostat před Groenewegena. Pětadvacetiletý Australan se při premiéře na Tour na pátý pokus dočkal úspěchu, když v předchozích rovinatých etapách skončil třikrát třetí a jednou druhý. Třetí byl Ital Elia Viviani, čtvrtý Slovák Peter Sagan a upevnil si zelený trikot pro lídra bodovací soutěže.

"O ničem jiném jsem jako kluk nesnil tolik jako o vítězství na Tour de France. Nemůžu tomu uvěřit," řekl Ewans, který po třech etapových triumfech na Giru a jednom na Vueltě zkompletoval sbírku úspěchů v závodech Grand Tour. "Nemůžu věřit tomu, že jsem tady, natož že jsem vyhrál. Tour se z Austrálie zdá tak daleko, jenom něco, na co koukáte v televizi," dodal.

Ewan po triumfu poděkoval manželce, že mu dovolila závodit na Tour, přestože krátce před odjezdem do Francie přivedla na svět dceru Lily. "Nechala mě jet a zůstala s miminkem v porodnici. Odjet a nechat dceru v porodnici byla ta nejtěžší věc, kterou jsem kdy udělal," uvedl Ewan.

Jediný český zástupce na Tour Roman Kreuziger dojel do cíle na 34. místě ve stejném čase jako vítěz, přestože se zapletl do jednoho z hromadných karambolů. "Etapa měla poměrně klidný start, ale pak to bylo hodně nervózní a byly tam i nějaké pády, v kterých jsem byl zamotaný i já," řekl v nahrávce pro média. "Já jsem tam proskočil, že se mi naštěstí nic nestalo, jenom jsem opotřeboval trošku kufry na botách, takže je vyměníme a jedeme dál," dodal.

V průběžném pořadí mu patří 17. místo se ztrátou tři a půl minuty na Alaphilippa, který má před čtvrteční první pyrenejskou etapou v čele náskok jedné minuty a 12 vteřin na britského obhájce celkového prvenství Gerainta Thomase.

V celkové klasifikaci k žádným výrazným změnám nedošlo. Kolumbijec Nairo Quintana, který v letech 2013 a 2015 skončil na Tour druhý, se sice asi třicet kilometrů před cílem připletl do hromadného pádu, ale včas se stihl do pelotonu vrátit. Kolize se však stala osudnou Nikimu Terpstrovi z Nizozemska, který kvůli zranění odstoupil.

Cyklistický závod Tour de France - 11. etapa (Albi - Toulouse, 167 km):

1. Ewan (Austr./Lotto-Soudal) 3:51:26, 2. Groenewegen (Niz./Jumbo-Visma), 3. Viviani (It./Deceuninck-Quick Step), 4. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 5. Debusschere (Belg./Kaťuša), 6. Colbrelli (It./Bahrajn-Merida), 7. Philipsen (Belg./SAE Team Emirates), 8. Bol (Niz./Sunweb), 9. Kristoff (Nor./SAE Team Emirates), 10. Barguil (Fr./Arkéa-Samsic), ...34. Kreuziger (ČR/Dimension Data) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí:

1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) 47:18:41, 2. Thomas (Brit./Ineos) -1:12, 3. Bernal (Kol./Ineos) -1:16, 4. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -1:27, 5. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -1:45, 6. Mas (Šp./Deceuninck-Quick Step) -1:46, 7. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -1:47, 8. N. Quintana (Kol./Movistar) -2:04, 9. Martin (Ir./SAE Team Emirates) -2:09, 10. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -2:33, ...17. Kreuziger -3:28.