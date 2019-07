Tour de France 2019

Je nepřekonatelný. Slovenský cyklista Peter Sagan si každý rok sprinterskou soutěž uzurpuje jen pro sebe. Před dvěma lety sice slavil právě Matthews, jenže jen díky tomu, že byl tehdy Sagan diskvalifikován. A jiné to nebude ani letos. Po jedenácti odjetých etapách má Slovák 257 bodů, druhý Viviani 184.

Právě souboj mezi Saganem a Matthewsem je v posledních letech dost sledovaný. Dokáže rozjetého sprintera někdo konečně zastavit? Letos to znovu vypadá na jasnou převahu muže, kterí brázdí Tour v zeleném.

Matthews měl v jedenácté etapě jedinečnou příležitost Saganův trikot vybojovat. Pokud by se mu podařilo vyhrát a zároveň brát všechny body na sprinterské sérii, přičemž Sagan by musel pohořet, byl by zelený dres jeho. Pro překvapení všech se ale rozhodl z boje vycouvat. „Myslel jsem na zelený trikot neustále. Tým ale nechtěl, abych se na něj zaměřoval, protože jsme šli po etapách. Nikdy jsem se ho nechtěl vzdát jen tak. Je to těžké překousnout, každý chtěl vidět souboj mezi mnou a Saganem až do Paříže,“ smutnil Matthews z rozhodnutí svého týmu.

VIDEO: Podívejte se na souhrn 11. etapy:

Matthews letos nezažívá zrovna povedenou sezonu. Ač na něj tým od začátku Tour de France pracoval, nedokázal vybojovat ani jedno vítězství, nejlépe se umístil na druhém místě. „Je škoda, že jsem neměl v prvním týdnu lepší sprinty, byl jsem moc vzadu. Teď jsme v téhle situaci,“ kroutil hlavou.

Za jeho konec v boji o zelený trikot podle všeho může právě Peter Sagan. „Byl jsem v boji o zelený trikot k Saganovi moc blízko, aby mě mohl nechat jít do úniku. Ve výsledku jsme tak mohli bojovat o zelený dres a vzdát se etapových výher, nebo jít po etapových výhrách a vzdát se zeleného dresu. Bylo to rozhodnutí, které jsme museli udělat,“ vysvětloval.

K celé situaci se vyjádřil i Sagan. Ten měl pro krok Matthewsova týmu pochopení. „Chápu, že se rozhodl vzdát trikotu. Výhra etapy je pro něj prioritou a má největší šanci toho docílit z úniku. Pokud se ale přece jen dostane moc blízko k tomu, aby se mnou bojoval o zelený dres, nevzdám se ho snadno,“ vzkázal sokovi Sagan.