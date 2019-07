Tour de France 2019

Mike Teunissen, Elia Viviani, Peter Sagan, Dylan Groenewegen, Wout van Aert a Caleb Ewan. Tohle není jen výčet jmen sprinterů účastnících se letošní Tour de France, ale také vítězů sprinterských etap. Mnozí překvapili, dva z nich se radovali hned při své první účasti na Staré dámě. Jedním z nich je i včerejší vítěz Ewan.

U tohoto pětadvacetiletého Australana se nedá říct, že jde o vítězství překvapivé. Skvěle se předvedl už na jarním Giro d´Italia, kde ovládl dvě etapy. Jak se ale v Itálii zamířilo do hor, on zamířil zpět domů. Tam na něj totiž čekala těhotná manželka Ryann. A v polovině června se jim narodila dcerka Lily. „Pro mou rodinu to není nejlehčí období, manželka s dcerou byly v nemocnici déle, než se čekalo, a já jsem je musel opustit a jet na Tour. Ale manželce to nevadilo, sama mě sem poslala,“ vyprávěl šťastný vítěz.

Při průjezdu cílem a následných objetích s pár týmovými kolegy mu hlavou probleskávaly stěžejní okamžiky jeho kariéry, které pak maličký sprinter měřící pouhých 165 centimetrů vyprávěl i novinářům. „Není žádný jiný závod, o kterém jsem snil už jako dítě, že ho vyhraju. Neuvěřitelné. Tour de France je něco tak vzdáleného od Austrálie, něco, co jsme vždy sledovali jen v televizi. Nemůžu uvěřit už jen tomu, že jsem tady. Vítězství v etapě je opravdu splněný sen, to nejvíc, čeho jsem chtěl v profesionální cyklistice dosáhnout,“ rozplývat se chlapík, kterého dříve štvalo, že ho na Tour nevyslali. I proto v zimě přestoupil z domácího týmu Mitchelton Scott do belgické stáje Lotto Soudal.

VIDEO: Podívejte se na souhrn 11. etapy:

Už jako junior rád závodil, ale nedařilo se mu dosáhnout toho nejvyššího stupínku. Ostatně stejně jako v předchozích etapách letošní Tour určené pro muže s nejsilnějšími stehny. „Byl jsem pořád druhý, třetí, čtvrtý, ale nemohl jsem vyhrát. Ale věděl jsem, že když budu dál makat, jednoho dne se mi to podaří. A pak se to zlomilo, začal jsem vyhrávat. A teď se to vyplatilo úplně nejvíc,“ vyprávěl rodák ze Sydney.

Na italské Grand Tour opustil závod poté, kdy skončily příležitosti pro sprintery. V tomhle je Tour ale jiná. I pro něj. „Jedno vítězství je pro mě úspěch, ale jsou tady další dvě příležitosti, udělám, co budu moct. Hory budou hodně náročné, ale chci dojet až do Paříže,“ prohlásil rozhodně Ewan.

Složité prověrky ho teprve čekají, jednoduché to však pro něj nebylo ani doteď, kdy na svém kontě neměl výhru. Muž, který oslavil své pětadvacáté narozeniny už na Tour, ale ocenil svůj tým. „Tady je na člověka hodně tlaku, ale jsem tak šťastný, že mi v týmu pořád věřili a že jsem nakonec dosáhl na vítězství.“