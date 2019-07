Tour de France 2019

Nejelo se mu úplně nejlépe. Po úterním volnu a středeční spíše rovinatější etapě čekaly na Romana Kreuzigera a ostatní účastníky 106. ročníku Tour de France první velké kopce. „Jsem rád, že se úplně nezávodilo, a dojeli jsme tak, jak jsme dojeli. Uvidíme, jaké to bude v pátek při časovce,“ poznamenal po 12. etapě.

V té se do úniku dostala skupina asi 40 lidí, nebyl v ní ale nikdo z favoritů na zisk žlutého dresu v Paříži, takže ti si mohli jet v klidu. „Myslím, že kdo se podíval do knížky s profily, věděl, že první pyrenejská etapa je poměrně dlouhá a je tam třicet kilometrů sjezdu s protivětrem. V pátek nás čeká časovka a pak dva dojezdy na kopce. Sobotní etapa, která přijde po časovce, s cílem na Tourmalet, bude kratší a hodně intenzivní. Ta nedělní je klasická 180 kilometrová těžká pyrenejská etapa,“ vylíčil historicky nejúspěšnější Čech na Tour další program.

I to byl důvod, proč se hlavní muži Tour jako Geraint Thomas, Egan Bernal, Julian Alaphilippe a spol. nikam nehnali. „Myslím, že teď to bylo o tom to přejet, dalo se očekávat, že do cíle dojede i únik. My jsme tam měli zastoupení v Michaelu Valgrenovi a Edvaldu Boasonu Hagenovi s tím, že tam byli silní vrchaři, a to se pak v závěru potvrdilo,“ narážel také na přítomnost Simona Yatese a Pella Bilbaa, kteří si to nakonec rozdali o vítězství. „Simonovi gratuluju, měl jsem ho za favorita, když jsem viděl, kdo v tom čtyřicetičlenném úniku je,“ vzkázal Kreuziger svému někdejšímu parťákovi z týmu Mitchelton Scott.

V pátek v 16.47 hodin vystartuje Čech na svém časovskářském speciálu na trať dlouhou 27,2 kilometru. Ještě před tím se ale na ni pojede podívat. „Od 12 do 13.30 bude uzavřená trať, abychom si ji projeli. Sportovní ředitelé udělají průzkum už večer, tak mi potom řeknou co a jak. Já budu mít klidné dopoledne, protáhnu se a pak si ji v klidu projedu, zahřeju se na ergometru a pak uvidíme, jak mi sedne,“ uzavřel aktuálně 17. muž celkového pořadí.