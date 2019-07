„Jste vrahové. Ano, vrahové!“ křičel v roce 1910 Octave Lapiz na pořadatele závodu, které zrovna míjel.

Výšlap na Tourmalet, který zlost způsobil, ho nezabil. Naopak. Tento tehdy dvaadvacetiletý Francouz dojel na Tour de France na vrchol ležící ve francouzské části Pyrenejí jako vůbec první muž v historii. Život Lapize však skončil o pouhých sedm let později. Jakožto stíhací pilot byl za 1. světové války sestřelen.

Na jeho počest je na vrcholu postavena socha, kterou peloton – či spíše to, co z něj vždy zbyde – míjí.

Když v roce 1913 překonal Eugene Christophe v 6. etapě měřící 326 km (tento ročník čtvrtá nejkratší trasa - pozn. red.) vrchol, ještě logicky na cyklisty nedohlížel žádný stříbrný Lapize. „Neviděl“ tak ani Christophův útok na celkové vítězství v celé Tour. Tomu ovšem při sjezdu z Tourmaletu praskla vidlice.

To byly časy, kdy žádná doprovodná auta s mechaniky neexistovala a navíc platilo pravidlo, že závodníkům ani nikdo pomoci nesměl. Rodák z Malakoffu tak vzal kolo do ruky a po svých došel deset kilometrů do vesnice Sainte-Marie-de-Campan, kde si v kovárně bicykl sám opravil. Samozřejmě ale ztratil obrovské množství času, na prvenství neměl nárok.

Do Paříže tento muž nikdy nedojel jako vítěz. Avšak stal se vůbec prvním závodníkem, jenž na sebe v roce 1919 dočasně oblékl tehdejší novinku. A to žlutý dres pro lídra Tour de France.

To je jen titěrný vhled do pionýrských let a příběhů Tourmaletu.

Nikdy by nebyly napsány, nebýt Alphonse Steinese, redaktora časopisu L´Auto a spoluorganizátora závodu. Ten jednoho dne zkraje roku 1910 přišel za Henri Desgrangem, ředitelem Tour, s nápadem, jak udělat pouť do Paříže ještě atraktivnější. Součástí jeho ideje byl i přejezd Tourmaletu. „Nemožné. Je to nebezpečné, po těch hrozných cestách se nedá jet,“ vypálil Desgrange na kolegu.

Sám ale po zralé úvaze cítil něco velkého, a tak vyslal Steinese jako průzkumníka. Ten si za kus sýra, klobásu a trochu šunky najal řidiče a společně začali polykat výškové metry. Vozidlo však zvládlo pouze 16 kilometrů stoupání, pak už musel Steines pěšky a sám. Navzdory mrazivému počasí byla jeho výprava úspěšná. Cesta zpět však velmi ošemetná - zahučel do ledového potoka. Za pomoci se ale dokázal dostat „dolů“ do bezpečí.

Pak už mohl do Paříže poslat lehce lživý telegraf. „Překonal jsem Tourmalet. Stop. Velmi dobrá cesta. Stop. Dokonale proveditelné. Stop.“

Postupem času „vzdálená hora“ takřka přirostla pupeční šňůrou k Tour de France a jen málokdy v itineráři Staré dámy chybí. Ze 105 uplynulých ročníků se to stalo pouze devatenáctkrát. Například před padesáti lety se přes Tourmalet jako první přehoupl v rámci 17. etapy zřejmě nejlepší cyklista všech dob Eddie Merckx.

Jeden ze dvou finišů etapy přímo na vrcholu se uskutečnil v roce 2010. Během tohoto ročníku se dokonce přes fenomenální „dvoutisícovku“ jelo dvakrát. Etapu s cílem na ní vyhrál Andy Schleck.

Letos postačí tradičně jedna várka Tourmaletu.

Profil 14. etapy Tour de France • Foto Tour de France

„Se svojí výškou bude (Tourmalet) strašlivý pro každého a s celkovým pořadím zamíchá, podle mě, hodně,“ věštil už několik dní zpátky francouzský miláček Julian Alaphilippe.

Jako by poslední roky disponovali recepturou na ikonickou horu takřka výhradně domácí jezdci. Právě Alaphilippe patří mezi sedm francouzských cyklistů s know-how, jak zdolat Tourmalet, kteří z posledních devíti výjezdů byli na vrcholu první. Ze země galského kohouta kromě něj uspěl v nedávné době například Thibaut Pinot, Blel Kadri nebo Thomas Voeckler.

A když byla řeč o receptuře, tak jeden z francouzských sýrů nese název Tourmalet. Vyrábí se z ovčího mléka. Právě ovce totiž okupují ve velkém počtu stráně Tourmaletu.

Devatenáctikilometrové „vraždění“ s průměrným sklonem 7,4 % započne v sobotu odpoledne ve vesničce Luz-Saint-Sauveur kolem čtvrté hodiny odpoledne.