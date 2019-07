Tour de France 2019

Páteční časovka přinesla dva těžké pády. Byla tak nebezpečná?

„Byla pěkná, technická, hodně změn rytmu, myslím, že taková, která velmi sedí Alaphilippovi, což se potvrdilo. Byla těžká, rychlá, hodně uskákaná ve sjezdu, kde byly ty pády. Občas fouklo, proto to bylo nepříjemné. V televizi určitě nevypadala tak náročná, jaká byla. Na prvních 16 kilometrech jsme měli nastoupáno přes 300 metrů, ale i po vrchařské prémii, kde by si člověk řekl, že je to konec, to naopak začalo být ještě těžší, nahoru dolů.“

Jak sedla vám?

„Myslím, že to byla hezká časovka a já ji zajel v rámci svých možností na maximum. Chtěl jsem být ještě rychlejší, ale tělo mě dál nepustilo. Že to není má disciplína, jsme věděli. Máme skvělý materiál, nechal jsem tam všechno, nemůžu být nespokojený. Teď uvidíme, jak se s tím popere tělo do sobotní etapy, protože je krátká, těžká. Uvidíme, jak budu reagovat.“

Jaké jste měl informace o pádech?

„Projel jsem si časovku na kole, pak jsem něco viděl v televizi, a ještě jsem jel za Stephenem Cummingsem v autě. Ale to si nepřipouštíte, já si ji zapamatoval, jak jsem potřeboval já, abych věděl, kde se dá jet a kde ne, to pro mě bylo důležité.“

Profil 14. etapy Tour de France • Foto Tour de France

Dan Martin (UAE Emirates) upozorňoval, že se dlouho nestalo, aby byly takhle po sobě časovka a hned těžký horský dojezd. Vidíte to stejně?

„A navíc spousta lidí sice řekne, že byla klidná etapa ve čtvrtek, ale tak to úplně nebylo. Sice se nezávodilo, ale peloton přijel do cíle jen v 60 lidech, takže zas až tak klidná nebyla. Nějakou energii to stálo. V časovce to bylo půl hodinové nasazení v maximu, v sobotu to bude zase krátké a intenzivní, v neděli pak přijdou dlouhé hory. Uvidíme, jak se to zamíchá. Díky tomu, že Alaphilippe vyhrál, bude muset někdo útočit. Pokud to nebudou chtít nechat vyloženě až na Alpy, aby nemuseli v etapách před nimi tahat.“

Když byl cíl na Tourmaletu naposledy, zajel jste ho dobře (8. místo v etapě). Tento dojezd by vám tedy mohl sedět? Máte tuto horu rád?

„Bylo to v roce 2010. To jsem ještě neměl vypadané vlasy a žádné děti. (smích) Ne, vážně. Je to těžký kopec, vybavuju si ho, ale bude záležet, jak se tělo vypořádá s dneškem.“

Máte návod, jak zregenerovat?

„Po časovce deset minut na ergometru, pak se budeme snažit doplnit energii od Toma a Brama (kuchaři) dobrou večeří, ale zároveň zůstat co nejlehčí. V sobotu bude potřeba být lehký.“