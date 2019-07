Tour de France 2019

Zatímco jiní potili krev, Sagan se bavil. Aspiraci na vítězství etapy neměl, a tak se rozhodl čtrnáctou etapu aspoň užít. Volnější tempo a v cíli zábava. Peter Sagan z boje o zelený trikot dělá v podstatě solo jízdu a nikomu ho nehodlá půjčit. I v náročné horské etapě vybojoval sedm bodů a na prvním místě má krásný náskok 93 bodů před druhým Sonny Colbrellim.

Do cíle Col de Tourmalet dojel až na 146. místě, pro něj to však žádná tragédie nebyla. Své si splnil a profil dnešní trati nebyl jeho disciplínou. Předvedl tak fanouškům aspoň povedený trik, do cíle totiž dojel na zadním kole. „Pro mě byla tahle etapa pěkná, i když ne ta nejlepší. Dostal jsem se do úniku, odkud jsem vypadl při prvním stoupání. V balíku jsem si chtěl odpočinout, abychom se pak mohli střídat ve stoupání,“ popisoval svůj průběh etapy.

😁 Wheelie battle on the finish line between @ivan_cortina and @petosagan.



😁 Bataille de wheelies entre Ivan Garcia Cortina et Peter Sagan. Chapeau ! #TDF2019 pic.twitter.com/DgCiZbGsl1 — Tour de France™ (@LeTour) 20. července 2019

„Jel jsem pomalu, abych šetřil energii. Dnes to byl skutečně rychlý den a hlavně dobrý pro tým Bora-Hansgrohe, protože Emanuel Buchmann jel skvěle a dál se drží vysoko v žebříčku,“ pochválil parťáka. K vtipné parádičce v cíli se však nevyjádřil.

Podobnou srandičku předvedl už ve dvanácté etapě. Tam si na vrcholku první vrchařské prémie všiml bývalého parťáka Tristana Hoffmana a pozdravil ho vyskočením s kolem do vzduchu.

Čtrnáctou náročnou etapu nakonec ovládl Thibaut Pinot, lídrem dále zůstává Julian Alaphilippe a dává Francouzům naději, že by se po dlouhých letech mohli v Paříži dočkat domácího vítěze.