Tour de France 2019

Sagan na Tour usiluje o zisk zeleného trikotu pro nejlepšího spurtéra, takže v sobotní etapě s cílem na slavném vrcholku mohl šetřit síly na další průběh závodu. Přesto však všechny zaskočil, když si od fanouška, který k němu přiběhl, vzal fix a knihu, kterou si položil na řídítka a za jízdy ji podepsal.

While everybody else is suffering in the Pyrenees, @PetoSagan still has energy to sign a copy of his book to an eager spectator running alongside him. Basically, just Sagan being Sagan. #TDF2019 pic.twitter.com/1ye7ZT6Zvv