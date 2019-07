Tour de France 2019

Do cíle zbývalo něco málo přes dva kilometry, když kamery zabraly přední část pelotonu. Mezi jindy klidnými jezdci, kteří veškeré své síly soustředí do výkonu, však diváci viděli šokující záběr. Luke Rowe z týmu Ineos se tam totiž celkem vehementně postrkoval s Tonym Martinem z týmu Jumbo-Visma.

Jejich strkanice nebyla pouhou chvilkovou záležitostí, oba si chtěli vrátit příkoří hned několikrát a je jen štěstím, že svým počínáním nezpůsobili jeden druhému ani nikomu dalšímu z pelotonu zranění. „Každý chtěl být ve výhodné pozici. Byli tam ale kluci, kteří byli nervózní a dávali to najevo fyzicky. Tuším, že si mysleli, že zaútočím, tak jsem za nimi zajel a snažil se je uklidnit,“ popisoval celou situaci lídr závodu Julian Alaphilippe, který celému incidentu přihlížel.

Zatímco Martin incident neřešil vůbec, Rowe si po etapě sypal popel na hlavu. A právem. UCI totiž oba aktéry bez servítek vyloučila. „Došel jsem až sem s týmem, s partou dobrých kamarádů. Cítím, že jsem je srazil dolů a samozřejmě jsem srazil hlavně sám sebe. Oba jsme se snažili odvést svou práci. Možná jsme překročili mez, ale je to drsné, že nás oba vyloučili,“ smutnil zpětně.

Sám prý celou situaci neviděl nijak horlivě, podobné střety jsou podle něj úplně běžné. „Dostali jsme se vzájemně jeden druhému do cesty. To jsou cyklistické závody. Žádný stres. Vše je dobré,“ nastínil, jaký je jeho vztah s Martinem nyní. „Nevím, kolik Tour de France máte za sebou, ale občas je to trochu napjaté. Na konci dne musíte mít široká ramena, to není žádný problém. Jeli jsme posledních deset kilometrů etapy a povídali si,“ popsal přítomným novinářům.

Jenže UCI byla jiného názoru a po poradě a prozkoumání videí jednoznačně dospěla k tomu, že oba cyklisty vyhodí. Kromě vyhazovu navíc dostali pokutu tisíc švýcarských franků (cca 23 tisíc korun). Obrovská ztráta je to pro oba týmy. Zatímco má tým Ineos Gerainta Thomase na druhé pozici v celkovém hodnocení, Jumbo-Visma Stevena Kruijswijka na třetí. A jelikož jsou oba stále ještě ve hře o žlutý trikot, bude ztráta domestiků citelnou.