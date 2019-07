Tour de France 2019

Když přišel do nově vzniklé stáje s českou licencí Ettix-iHNed, která vychovávala závodníky pro prvodivizní Quick Step, okamžitě tam věděli, jaký talent se jim v osobě Juliana Alaphilippa dostal do rukou. A zároveň výborný parťák a srandista. „Perfektně ovládal kolo, dělal takové věci, že si někdo lehl na zem a on ho přeskakoval,“ vypráví René Andrle. Věří, že Francouz, který teď totálně pobláznil svou zemi, může brzy útočit na vítězství na Grand Tour.

Když vám někdo řekne jméno Julian Alaphilippe, jaké první osobní vzpomínky se vám vybaví?

„Vůbec neuměl jezdit na kole, takticky špatné, já ho všechno naučil, nebýt mě, tak není tam, kde je. (rozesměje se) Ale teď vážně. Tohohle kluka objevil a doporučil nám ho Jonas Molly, masér Quick-Stepu, jehož syn taky závodí. Řekl nám: Tenhle kluk bude dobrej, zkuste ho.“

A na základě jeho doporučení jste ho vzali do nově vznikajícího týmu Ettix-iHNed?

„Julian byl neskutečně cílevědomý. Má hodně početnou rodinu, jezdil ve francouzské armádě za Armee de Tere, odkud k nám přišel. Vycepovali ho. Šlo o závodníka, který si pravidelně přidával tréninky a hrozně chtěl. Byl neskutečně takticky vyzrálý, skvěle se pohyboval a věděl, kdy jet vepředu, kdy vzadu – to bylo u něj strašně jednoduché. Perfektně ovládal kolo, dělal takové věci, že si někdo lehl na zem a on ho přeskakoval. Z cyklokrosu měl super techniku. Vyhrál s námi první závody, a když udělal jakoukoliv chybu, hrozně se omlouval – mrzel ho každý neúspěch. A po osobní stránce? Hrozně citlivý kluk.“

Musel jste s ním kvůli tomu pracovat i psychologicky?

„Když k nám přišel, byl zamilovaný. Měl holku, se kterou se rozcházel, scházel, pokaždé brečel. Taková hodně citlivka, nebyl to kluk, který by takové věci přecházel jen tak.“

Musel jste mu občas říkat: Hoď to za hlavu, teď je závod?

„Ano, jeho ty věci trápily, někdy to obrečel. Hodně se svěřoval, byl sdílný o věcech, které ho trápily. Neřekl: Tak jsem se rozešel, najdu si jinou.“

Kdy vás napadlo: Jo, tohle bude kluk pro World Tour, pro skvělé výsledky?

„Když vyhrál etapu na závodu Kolem Bretaně. Propletl se tam v kopci skupinkou z nějakého 25. místa a vyhrál se třemi metry náskoku těžký dojezd do kopce. Na základě toho jsme ho doporučili jako talent, specialistu na kopce dlouhé jeden až tři kilometry. Takto jsme to řekli šéfovi Quick Stepu Paktriku Lefeverovi.“

Překvapuje vás, co letos předvádí? Jak se držel na Tourmaletu, jak zajel časovku?

„On už jel výborně různé krátké etapáky, ale pak v nějakém kopci zůstal. Teď se neskutečně zlepšil v dlouhých kopcích. Myslím, že na Tour se přijel obléct do žluťáku a držet ho co nejdéle, a to se mu splnilo. Tím, že je několik lídrů zraněných, je to úplně jiný ročník. Takže jeho šance o dost vzrostly. Bojuje o vítězství, ale otázka je, jestli nebyl moc brzy ve formě – jestli cíl, který měl a který splnil, ho nakonec nebude stát celkové vítězství.“

Bude pro něj letošek motivací, aby se v dalších letech zaměřil na celkové pořadí na Grand Tour?

„Myslím, že to k tomu směřují. U něj je velká šance. Předvedl, že ve velkých kopcích je s nimi schopný jet. A čím mě neskutečně překvapil, byla časovka, ta mu neuvěřitelně sedla. Aby někdo vyhrál časovku na Tour, to už musí být hrozně dobrej. To je to, co bude Quick Step nejvíc hnát a motivovat. Samozřejmě tým teď nebyl postavený k tomu, aby sledoval celkovou klasifikaci. Kdyby ale byl další rok Alaphilippe ve formě a měl by tam k sobě dalšího vrchaře, tak by to mohl být velký rozdíl.“