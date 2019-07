Tour de France 2019

Peloton poprvé v letošním roce vyrazil do Alp a zrádná stoupání současného lídra závodu pořádně potrápila. Jenže stejně jako v předchozích etapách, i dnes ze sebe vydal naprosté maximum a za pomoci svých domestiků dojel do cíle na skvělém čtrnáctém místě a žlutý dres znovu uhájil.

Být ve žlutém ho pohání, dává mu obrovskou motivaci, díky které překonává hranice svých sil. Přesto pořád stojí nohama na zemi. „Je tu hodně čekání. Nemyslím zrovna tlak, protože na to jsem zvyklý a beru ho z té lepší stránky, motivuje mě. Cítím ale, že se to děje. Vidím pohledy v pelotonu, na trase, ve zprávách, které dostávám, v šílenství lidí. Vidím, že sní o tom, že to dotáhnu do konce, i já si to občas představuji. Jsem ale realista. Přede mnou je ještě pořádný kus práce,“ uvědomuje si.

Čím víc se poslední etapa blíží, tím větší naděje v něj Francouzi mají. Jenže Tour má před sebou ještě dvě extrémně náročné etapy a náskok Alaphilippa není zas tak velký. Prozradil tak, že kdyby se mu to přeci jen nepodařilo, rád by v Paříži ve žlutém viděl krajana Thibauta Pinota ze stáje Groupama-FDJ, který je průběžně na čtvrtém místě.

„Nejsme nejlepší přátelé, ale vídáme se na závodech i v mezinárodním týmu. Je to milý kluk a skvělý cyklista. Vzájemně si vážíme jeden druhého a řekl bych, že jsme oba rádi, když vidíme, jak se tomu druhému daří. Jsme odlišní jezdci, ale bylo by dobře pro něj, pro mě i pro francouzskou cyklistiku, kdybychom tam byli oba. Vydám maximum až dokonce a pokud rupnu, doufám, že žlutý trikot vyhraje on,“ vzkázal jezdec.

Přesto v něm stále naděje je. K vytouženému cíli mu zbývají už jen dvě etapy. Ta poslední už je pouze formalitou. Ten hlavní boj se rozpoutá v sobotu. „Snažím se co nejvíc oddělit od všeho, co se děje kolem žlutého trikotu. Od toho všeho, co se děje od začátku Tour. Uvědomuji si, že je tahle Tour pro mě neuvěřitelná. Nikdy jsem si nepředstavoval, že budu ve žlutém deset dní, včetně časovky dvakrát vyhraji a budu vést ještě tři dny před Paříží,“ řekl.