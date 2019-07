Tour de France 2019

„Jestli rupnu, přál bych žlutý trikot Pinotovi.“ Těmito slovy se po osmnácté etapě nechal slyšet Julian Alaphilippe, tehdy ještě lídr závodu. O den později je vše už jinak. Zatímco Alaphilipe o žlutý dres přišel po zkrácení etapy vinou krupobití, ten druhý v bolestech ze závodu odstoupil. Vypadá to tak, že se ani letos nedočkají Francouzi vytouženého domácího vítěze. Na toho čekají už třicet čtyři let.

Pinot byl přitom ve skvělé formě, náročný výšlap na Col de Tourmalet zvládl s přehledem a etapu vyhrál. Jenže před dvěma dny si přivodil zranění, které ho dál už nepustilo. „Když se vyhýbal pádu, narazil levým kolenem do řídítek a ta bolest se teď zhoršila. Doufali jsme, že se to zlepší, ale už ráno bylo jasné, že pokud bude závod těžký, bude to komplikované. Od první chvíle trpí bolestmi, nebylo možné jet dál,“ vysvětlil důvod jeho konce sportovní ředitel stáje Groupama-FDJ Philippe Mauduit v rozhovoru pro Francetelevisions.

💔 "It's heartbreak for France and heartbreak for Pinot" 💔



Thibaut Pinot is forced to abandon the Tour de France with just two-and-a-half days remaining#TDF2019



