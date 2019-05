Začalo to poměrně nevině. Roku 1909 se chtěl časopis La Gazzetta dello Sport, který vycházel na růžovém papíru, zviditelnit, a tak uspořádal svůj vlastní cyklistický závod. Sami pořadatelé mohli jen těžko očekávat, že i o 110 let později se budou jezdci v rámci stejné události rvát o růžový dres.

Tradiční pouť nebyla na rozdíl od toho nejvěhlasnějšího závodu, Tour de France, v posledních letech svědkem dominance týmu Sky, dnes Ineos. Ano, loni ovládl Giro právě zástupce britské stáje, a to Chris Froome, ovšem čtyři předcházející ročníky vyhráli čtyři různí zástupci z odlišných týmů.

Paleta, na které se nacházejí potenciální favorité pro letošní závod, je stejně tak pestrá.

Ukousne žralok, či někdo jiný, skokanovi křídla?

Své místečko na ní měl mít i zmiňovaný Ineos, ovšem mladý záskok za Frooma (ten se soustředí na Tour de France) Egan Bernal, od kterého si generálního manažer týmu Davea Brailsforda a spol. hodně slibovali, měl nehodu. Dvaadvacetiletý Kolumbijec upadl během tréninku na kluzkém kruhovém objezdu. V pozici jedničky by se tak měl ocitnout jeho ještě o rok mladší krajan Iván Sosa.

Pokud se od někoho čeká zaujetí první pozice celkového pořadí, tak je to spíše Slovinec Primož Roglič, bývalý juniorský mistr světa ve skoku na lyžích. Naposledy „letěl“ tratěmi ve Švýcarsku, kde si podmanil závod Kolem Romandie. Zkrátka v letošní sezoně mu týdenní závody svědčí – kromě švýcarského triumfu slavil také celkové vítězství na začátku března ve Spojených arabských emirátech a o dva týdny později na Tirreno-Adriatico. Výtečná forma. „Skvělá příprava na Giro,“ má jasno Roglič.

Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma wins the final stage TT of the Tour of Romandie securing overall victory. Roglic heads to the Giro with three stage race victories in 2019. pic.twitter.com/I01EIIZfyS — The World of Cycling (@twocGAME) May 5, 2019

Svoji sílu demonstroval nyní devětadvacetiletý závodník i loni při Tour de France, kde skončil celkově čtvrtý. V jeho hledáčku bude dozajista i modrý dres pro nejlepšího vrchaře.

Zuby na vítězství si ale samozřejmě brousí i domácí Vincenzo Nibali, přezdívaný žralok, který v rámci Corsa Rosa stál na nejvyšším stupínku pódia hned dvakrát – v letech 2013 a 2016. Otázkou je, jestli rodák z Messiny ještě má na to, aby po dalších třech letech přidal velecenný zápis do kroniky závodu. V listopadu mu totiž bude 35. „Necítím se starý, na tři týdny tvrdého závodění jsem připravený. Mám pár vrásek na tváři a šedin ve vlasech, ale ještě není na pořadu dne mě házet do starého železa,“ vzkazuje lídr týmu Bahrain Merida.

V růžovém by mohl třítýdenní dřinu zakončit třeba také Simon Yates. Loni si Brit originální trikot užíval dva týdny, hned třikrát dojel do cíle na prvním místě. Kralování trvalo do 19. etapy. V ní se jezdci prodírali náročnými silnicemi vedoucími přes Kottické Alpy a právě zde cyklista ze stáje Mitchelton-Scott ztratil osudných 40 minut.

Výraznější výsledky mu ale zatím letos chybí.

Simon Yates eyeing pink jersey at Giro d’Italia. Find more here: https://t.co/ysprexOx25#Giro102 pic.twitter.com/djO4DjvaEU — Cycling Today (@CyclingTodayEn) May 6, 2019

Na rozdíl od Yatese už Tom Dumoulin celkové vítězství z Gira má. Další velký favorit pro letošek. Roku 2017 sváděl Nizozemec dramatický souboj o první místo s Nairem Quintanou. Kolumbijského závodníka nakonec díky poslední etapě – časovce, která finišovala v Milánu, v konečném pořadí překonal o 31 vteřin. Loni skončil na stříbrné pozici za Froomem. Zatím nejlepším výsledkem letošní sezony je v jeho podání čtvrté místo z Tirreno-Adriatico. Je tu ale jeden faktor, který hraje ve prospěch rodáka z Maastrichtu, jenž se cyklistického putování po Itálii zúčastní již čtvrtý rok v řadě.

Hodně časovek i vražedný poslední týden

Dumoulinovi by totiž mohla jít na ruku letošní trať. Jakožto více než zdatný sběratel úspěchů z individuálních časovek jistě docení, že právě tento typ závodu je do současného itineráře zařazen hned třikrát. Co jeho výhodu trochu umazává, je ten fakt, že hned dvě časovky jsou kopcovité.

„Nerovnou“ časovkou celé Giro začíná, tentokrát na italském území (loni pořadatelé umístili úvodní tři etapy do Izraele, příští rok začne závod v Maďarsku). Pouť vypukne v Boloni krátičkou osmikilometrovou tratí, která ovšem obnáší až 16% stoupání. Je to jedna z celkových sedmi etap, která končí na vrcholu. Z města bohatého na středověké památky se peloton vydá směrem na jih, kde jej čeká několik dní víceméně rovinatých cest.

The route of the 102nd Giro d'Italia has been revealed and at first glance, it promises to be a cracking race! pic.twitter.com/IIMtxrjjdU — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) October 31, 2018

Posléze bude následovat přesun na východní pobřeží Itálie, kde závodníci absolvují také časovku s cílem v San Marinu. Ještě před ní se pojede nejdelší etapa letošního ročníku, a to ta z městečka Tortoreto Lido do Pesara s délkou 239 km. Od 12. etapy začne přituhovat, neboť budou přibývat těžké kopce – přijde čas horského finále.

Závodníci totiž zamíří na sever země. Trasa závěrečného týdne vede i přes známé stoupání Gavia až do výšky 2619 metrů nad mořem (nejvyšší bod celého závodu) či další legendární a velmi prudký výšlap Mortirolo. Tyto dvě přetěžké zkoušky čekají na cyklisty v jeden den, a to dokonce v rámci jedné z nejdelších etap, která měří 226 km. Zmiňovaná mučírna s názvem Gavia dokáže své zdolavatele pěkně zaskočit i počasím. To, že se závod jede v květnu a červnu nic neznamená – v minulosti zde v těchto pomalu „letních“ měsících panovala i sněhová vánice, minusové teploty nejsou výjimkou. Naposledy sem Giro zavítalo v roce 2014.

Stage 16. The queen stage of the 2019 Giro. 226 km and almost 6000 meters of climbing. Gavia and Mortirolo. 7 hours of cycling. TAPPONE! ❤ Grazie, @giroditalia ! #Giro102 pic.twitter.com/Q70UumBuEz — Mihai Cazacu (@faustocoppi60) October 31, 2018

Peloton v posledních dnech nemine třeba ani Anterselvu, kterou mohou znát biatlonoví fanoušci jakožto tradiční dějiště závodů světového poháru.

Půjde o nekonečnou horskou dráhou. Kdo tento masakr přežije, čeká ho poslední dílek v mozaice s názvem Giro d´Italia, a to časovka.

Původně mělo Giro 2. června velkolepě končit v Římě, ale nakonec byl cíl závodu přesunut do Verony, která v minulosti hostila závěrečnou etapu už čtyřikrát.

Zanechají letos v Itálii stopu i Češi?

V cílové destinaci by se rádi objevili i dva čeští cyklisté.

Kazašská Astana v nominaci ukázala na Jana Hirta, který by měl být k dispozici lídrovi týmu Miguelu Ángelu Lópezovi. Tento Kolumbijec rovněž patří mezi širší okruh favoritů na prvenství z Gira. Pro Hirta to bude celkově čtvrtá účast na Grand Tour akci. V rámci té italské skončil v roce 2017 na výborném 12. místě.

Vedle osmadvacetiletého závodníka bude Českou republiku reprezentovat Josef Černý, pro něhož to bude premiéra na jakékoliv z trojlístku nejprestižnějších cyklistických akcí (Giro, Tour de France a Vuelta). Po italských silnicích se člen stáje CCC, nástupce týmu BMC, bude pohybovat v dresu národního šampiona.

Loni na Giru startovali tři Češi, a to zmíněný Hirt, Roman Kreuziger a Zdeněk Štybar.

22 týmů, 176 jezdců, 21 etap. Jeden z hlavních chodů cyklistické sezony se začne podávat v sobotu od 16:45.

Program Giro d'Italia

11. května - 1. etapa: Boloňa - Boloňa, časovka jednotlivců 8 km,

12. května - 2. etapa: Boloňa - Fucecchio, 205 km,

13. května - 3. etapa: Vinci - Orbetello, 220 km,

14. května - 4. etapa: Orbetello - Frascati, 235 km

15. května - 5. etapa: Frascati - Terracina, 140 km,

16. května - 6. etapa: Cassino - San Giovanni Rotondo, 238 km,

17. května - 7. etapa: Vasto - L'Aquila, 185 km,

18. května - 8. etapa: Tortoreto Lido - Pesaro, 239 km,

19. května - 9. etapa: Riccione - San Marino, časovka jednotlivců 34,8 km,

20. května - volný den,

21. května - 10. etapa: Ravenna - Modena, 145 km,

22. května - 11. etapa: Carpi - Novi Ligure, 221 km,

23. května - 12. etapa: Cuneo - Pinerolo, 158 km,

24. května - 13. etapa: Pinerolo - Ceresole Reale, 196 km,

25. května - 14. etapa: Saint-Vincent - Courmayeur, 131 km,

26. května - 15. etapa: Ivrea - Como, 232 km,

27. května - volný den,

28. května - 16. etapa: Lovere - Ponte di Legno, 226 km,

29. května - 17. etapa: Commezzadura - Anterselva, 181 km,

30. května - 18. etapa: Valdaora - Santa Maria di Sala, 222 km,

31. května - 19. etapa: Treviso - San Martino di Castrozza, 151 km,

1. června - 20. etapa: Feltre - Croce d’Aune, 194 km,

2. června - 21. etapa: Verona - Verona, časovka jednotlivců 17 km.