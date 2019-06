Top momenty Gira 2019: Odstoupení Dumoulina či hra Nibaliho s Rogličem

Na letošní Giro d´Italia se dá dívat z mnoha pohledů a najdeme v něm spoustu zajímavých momentů. Už sám vítěz je pro mnohé překvapením. Richard Carapaz předváděl dobré výkony v Itálii už loni, ale s růžovým dresem u něj počítal jen málokdo. Sehrála zde roli taktika? Jistě ano. Jak ta týmová, kdy Movistar šetřil své jezdce hlavně do hor, ale i ta soupeřů. Zde jsou i další okamžiky 102. ročníku Corsa Rosa, které stojí za připomenutí.

Rogličovy časovky Bývalý slovinský skokan na lyžích patřil k největším favoritům. Všechny tři etapové závody, do kterých v této sezoně nastoupil, vyhrál. Před Girem měl formu jako hrom. Ale jak poznamenal český účastník první letošní Grand Tour Jan Hirt: Kdo vstoupí do prvního týdne s velkou formou, bude v tom třetím trpět. To se v případě Rolgiče i potvrdilo. Ještě před tím ale předvedl parádní časovky. Hned v té první, úvodní etapě Gira, dominoval. I v té druhé, už delší, ukázal své kvality. Jen na tu závěrečnou ve Veroně už mu nezbylo tolik sil.

Pád a odstoupení Dumoulina I s ohledem na tři časovky, které mu svědčí, byl jedním z favoritů také jezdec týmu Sunweb Tom Dumoulin, vítěz z roku 2017. Jenže jeho nadějím byl konec poměrně brzy. Ve čtvrté etapě ošklivě odnesl hromadný pád pouhých šest kilometrů před cílem. Do něj ještě dojel, druhý den zkusil nastoupit i do další etapy, ale ještě než byla oficiálně odstartována, slezl v kopci z kola a nastoupil do týmového auta. Konec. „Chtěl jsem to zkusit, ale nešlo to,“ vysvětloval poté nizozemský cyklista, který se už nyní soustředí na Tour de France.

Když se dva perou… Po odstoupení Dumoulina a při ne úplně dobré formě Simona Yatese to vypadalo na souboj mezi Primožem Rogličem a Vincenzem Nibalim. I oni dva to tak brali, a proto si v každé etapě hlídali jeden druhého. Došlo i na kritiku. „Jestli chce vyhrát, bude si to muset vyjet sám,“ vztekal se Nibali, že Roglič v pelotonu nespolupracuje a nechává se jím vyvézt. Další den byl zase Nibali tím, kdo tolik nespolupracoval. Při tomto hašteření jim ale unikl někdo, s kým vůbec nepočítali. Ve 14. etapě se do růžového oblékl Carapaz a už se z Maglia Rose nenechal vysvléci.

Hirt těsně pod vrcholem Byla to jeho třetí italská Grand Tour. V té první Jan Hirt ještě v dresu CCC Sprandi Polkowice zazářil a pomohlo mu to ke smlouvě v Astaně. Tehdy bylo jeho nejlepším výsledkem páté místo v 18. etapě, tedy ve třetím týdnu. I letos se prvními dvěma týdny spíš protrápil, ale v tom třetím, v horách, opět létal. Až v etapě č. 16 bojoval o vítězství. Na to sice v závěrečném spurtu nedosáhl, i tak jde o nejlepší umístění tohoto českého cyklisty na Giru. „Byl jsem hrozně zmrzlý,“ vysvětloval poté Hirt.