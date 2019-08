Skvělé gesto fair play! Rival počkal na Kulhavého, ten ho pak porazil

„Jel jsem rychleji, než jsem chtěl, bylo to hodně těžké,“ oddechoval v cíli Kulhavý. „Naštěstí na mě Tomáš v rozhodujícím kopci trochu počkal, protože mi tam spadl řetěz. Jsem za to rád, mě by asi jinak ta koncovka nevyšla. Tomáš byl dneska lepší, každopádně jsem šťastný, že jsem doma vyhrál a musím mu velmi poděkovat.“

Višňovský, který reprezentuje tým Česká spořitelna Accolade, v klíčové chvíli neváhal. Chtěl si to s Kulhavým rozdat na trati. „I s druhým místem jsem spokojený, takhle jsme jeli vlastně po celou dobu závodu,“ popisoval. „Byl jsem vepředu, diktoval tempo, postupně jsem ostatní kluky odtrhával, takže nakonec jsme zůstali dva. V závěru závodu jsem ale párkrát chytil trávu do pedálu, trochu mi to poskočilo a Jarda takové chyby hned trestá.“

Kulhavý (Specialized Racing) vyhrál v čase 1:43:11 hodin. Přiznal, že tentokrát šel v Beskydech, kde bydlí a trénuje, přes hranu. „Nová trať byla náročná, párkrát jsem tam ve stoupání jel za Tomášem přes hranu, další dny mě to asi bude hodně bolet,“ usmíval se Kulhavý, který ještě o víkendu odlétal na závod Světového poháru do Kanady.

„Pojedu tam z předposlední řady, to nebude ideální,“ odhadoval. „Velké ambice nemám, spíš už jsem myšlenkami v zimní přípravě na příští rok, kdy je olympiáda. Doufám, že zdraví už je v pořádku a teď bude rozhodující vrátit se zpátky do kvalitního tréninku a tam, kde to má být.“

Nejlepší ženou v kategorii Elite byla Tereza Tvarůžková (2:06:17). Celkem se ve všech kategoriích na trati ukázalo rekordních 849 bikerů. Závod, který pořádala agentura Seven Days Agency, měl i charitativní podtext. V projektu Oranžové kolo Nadace ČEZ získal Dětský domov Čeladná 51 860 korun a Sbor dobrovolných hasičů Čeladná 49 261 korun.

