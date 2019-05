Výškařka Hrubá prozradila tajemství svého úspěchu: talent nestačí. | iSport.cz

Regenerace

Odpoledne se pak na soustředění v Lanzarote neslo ve znamení odpočinku. Michaela vyrazila s kolegyněmi z týmu například na projížďku kajakem. Čekala je také hodina plavání a k večeru relax v sauně.

Michaela si udělala čas také na dotazy fanoušků, které jí mohli pokládat prostřednictvím Instagramu. Zajímalo je například, v čem tkví tajemství její slibně našlápnuté sportovní kariéry. Podle Míši jsou důležité nejen genetické predispozice, ale také píle a odhodlání. "Když na něčem makáš hodně dlouho, dáváš tomu všechno, plus trefíš to, na co máš talent, tak můžeš dosáhnout velkých věcí," je přesvědčená mladá výškařka.