Celebrity propadly běhu. Kdo se chystá na Ironmana? Kdo sbírá odpadky?

Dalibor Gondík

Daliboru Gondíkovi je devětačtyřicet let. Se sportem však začal až po čtyřicítce. Mohly za to změny, které se v té době udály v jeho životě. Podle svých slov mu běh pomáhá zklidnit hlavu a utřídit si v ní myšlenky. Pokud nemá příliš mnoho práce, pravidelný trénink nikdy nevynechá, a to dokonce ani když mrzne nebo prší. Není tak divu, že pražský půlmaraton zvládl absolvovat ve skvělém čase hodina dvacet sedm minut.