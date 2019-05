Helcelet odkryl svůj jídelníček: Jsem závislý na cukru! Je těžké se uhlídat

Rozhodujete si o svém jídelníčku sám, nebo jej konzultujete s odborníkem?

"Jídelníček si sestavuji podle vlastního uvážení. Inspiruju se však radami doktora Libora Vítka, s kterým spolupracuji v oblasti výživy. Pokud jedu někam na soustředění, bývá to s vhodnou stravou trochu komplikovanější. Dostáváme totiž většinou běžná hotelová jídla. Občas tak bývá těžší vybrat přesně to, co v daný okamžik potřebuji. Za ta léta, která se věnuji sportu, však už dokážu i z běžného hotelového menu vybrat vhodnou alternativu podle toho, jaký jsem měl zrovna trénink."

Dbáte na správné rozložení tuků, bílkovin a sacharidů?

"Záleží na konkrétním rozvržení tréninků. V případě jednofázového tréninku si většinou hned po výkonu dopřeju nálož sacharidů, a to nejčastěji v podobě rýže nebo těstovin. K večeři si pak dávám zpravidla bílkoviny a zeleninu. Pokud mám však dvoufázové tréninky, tak se ani večer nebojím končit den sacharidy."

Takto se stravuje Adam Sebastian Helcelet • Foto Instagram A.S. Helceleta

Jak se stravujete ve dnech, kdy nemáte na programu trénink?

"Můj jídelníček ve dnech tréninkového volna se odvíjí od toho, jak náročný byl den předešlý. Pokud je tělo unavené a potřebuje regenerovat, tak se nebojím jíst podobně, jako v den tréninku. V závodním období, kdy není v plánu tolik těžkých tréninků, se naopak musím dost hlídat, abych nejedl zbytečně moc. Často v této fázi sezóny bojuju s tím, že mě z nudy honí mlsná a je pro mě docela těžké uhlídat se."

Jídelníček podle Adama Sebastiana Helceleta Varianta I: Snídaně: krupicová kaše, banán, maliny, oříšky

Oběd: těstoviny s tuňákem

Večeře: řecký salát s kuřecím masem

Jak v jídelníčku nejčastěji hřešíte?

"Musím se přiznat, že jsem velkým milovníkem sladkého. Problém je to, že jsem se na cukru stal už závislý. Snažím se ale dávat pozor, abych to s ním nepřeháněl. Sladkosti beru jako formu odměny. Pokud například vím, že jsem měl těžký trénink, který jsem dobře zvládnul, bez výčitek si něco dobrého dopřeju."

Kolik času vám zabere příprava jídla?

"V průměru mi příprava jídla zabere zhruba 40 minut denně. Snídaně mívám většinou rychlé. Jsou to buď kaše nebo vločky s ovocem zalité sojovým mlékem. Připravit oběd mi také netrvá příliš dlouho - většinou jde o jídlo s těstovinami nebo rýží. Naopak s večeří si vždy vyhraju, protože večer mívám více času než přes den."

Příprava jídla zabere českému sportovci zhruba 40 minut denně. • Foto Instagram A.S. Helceleta

Užíváte i nějaké výživové doplňky?

"Důležitější než suplementy jsou pro mě přírodní látky, které se dají přijmout ze stravy. Na druhou stranu jako vícebojaři máme často i několikahodinové tréninky. To by se bez energetických tyčinek nebo gelů zkrátka neobešlo."

Jakou potravinu či pokrm byste doporučil čtenářům, kteří se snaží žít aktivně?

"Pro mě je superpotravinou obyčejný banán. Banán totiž můžu sníst kdykoliv, aniž bych ho cítil v žaludku. Pokud jsem unavený a mám nedostatek cukru, banán je první pomoc jak v závodě, tak na tréninku."