Columbia Montrail je jedna ze značek, která se na českém běhu objevila teprve nedávno, ale i za tak krátkou dobu si byla schopná získat srdce nejednoho vyznavače běhání v terénu. Ano, Columbia se soustředí výhradně na trail a v nabídce tohoto amerického výrobce naleznete jak rychlé a dynamické závodky, tak robustní boty určené do toho nejnáročnějšího terénu a na dlouhé vzdálenosti. A přesně takovou botou je i model Trans Alps F.K.T.

Columbia Montrail Trans Alps F.K.T.

Columbia Montrail Trans Alps F.K.T. hmotnost: 335 g (UK 8)

335 g (UK 8) drop: 8 mm

8 mm výšla tlumení: 18 mm pata

18 mm pata cena: 3699,- Kč klady: stabilní a odolné boty vhodné i do horského prostředí

agresivní podrážka má skvělou přilnavost

pohodlné tlumení

špička svršku chráněna proti vlhkosti zápory: nižší prodyšnost svršku

vysoká hmotnost a tuhost může být na obtíž v lehkém terénu, při svižnějším tempu a při běhu na krátkou vzdálenost

Columbia Montrail Trans Alps F.K.T. má neuvěřitelně přiléhavý název, který sám o sobě popisuje tento model naprosto dokonale. Slovní spojení “Trans Alps” asi není potřeba překládat do češtiny a při představě překonávání alpských vrcholků je jasné, že na takový počin budete potřebovat botu, která bude odolná, nezalekne se ani technicky náročného terénu a zároveň bude skvěle tlumit, aby maximálně chránila vaše nohy. Za zkratkou F.K.T. se skrývá fastest known time, neboli nejrychlejší známý čas. Vzhledem k tomu je jasné, že Trans Alps F.K.T. je modelem, který vás má nejen spolehlivě doprovodit do cíle i toho nejdelšího běhu, ale máte v něm nalézt nástroj, který vám pomůže zdolat trasu v co nejsvižnějším tempu. Taková je alespoň teorie, ale jak to vypadá v praxi?

Agresivní podrážka

Podrážka použitá u Columbia Trans Alps F.K.T. je poměrně agresivní a tvar gripů zajišťuje perfektní záběr ve všech směrech. Tento typ podešve bych určitě neoznačil za univerzální a doma bude na kamenech, v bahně a v techničtějším terénu obecně. Trans Alps jsou navrženy do hor a podrážka tomu dokonale odpovídá. Přilnavost na suchém i tvrdém podloží je perfektní a problém nebudete mít ani při prudkých sebězích. Vyhnout byste se ale měli asfaltu a zpevněným cestám, kde bude docházet k rychlému opotřebení měkké gumy. Pro příměstské běhání to tak nebude to pravé a doporučoval bych dát přednost jinému, univerzálnějšímu, modelu.

Mezi podrážkou a tlumicí vrstvou je umístěna pevná ochranná vrstva Trail Shield, která se stará o maximální ochranu vašich chodidel při běhu po ostrých kamenech. Horské chodníky, nebo makadamem vysypané cesty tak nebudou představovat žádný problém.

Krosová běžecká bota Columbia Montrail Trans Alps F.K.T. • Foto Vít Kněžínek

Pohodlné a stabilní tlumení

Tlumení je poměrně robustní a velmi pohodlné. Měkká pěna Fluid Foam s dropem osm milimetrů zajistí vysokou míru komfortu i v rámci velmi dlouhého běhu (několik desítek kilometrů). Počítejte ale s tím, že na oplátku částečně přijdete o cit pro terén. Trans Alps jsou robustní botou, která udělá spoustu práce za vás, ale neobejde se to bez ztráty dynamiky a živosti. U bot tohoto typu (krosovky na dlouhé běhy a ultra traily) je to ale standardní záležitost a rozhodně se nejedná o nic neobvyklého.

Určení na dlouhé běhy v horách je krásně viditelné i při pohledu na svršek. Ten je výrazně zpevněný a doplněný o ripstopové výztuhy vpodstatě po celé ploše. Poměrně netradiční je přetažení celého svršku odolnější a nepromokavou vrstvou. To sice na jednu stranu lehce snižuje prodyšnost celé boty, ale zato budete mít skvěle chráněné prsty a bát se nemusíte ranní rosy, mokré trávy a vlhkosti obecně, protože skrze přední část svršku se vám do k nohám žádná vlhkost nedostane.

Tvar svršku je střední. Trail Alps F.K.T. není ani příliš úzká, ani výrazně široká bota a na většině typů chodidel bude sedět velmi příjemně. Chybět nesmí polstrování kolem paty a jazyk z pevnějšího materiálu, skrze který vás nebudou tlačit tkaničky ani při pevném utažení.

Skvělá bota do hor

Ve výsledku je Columbia Montrail Trans Alps F.K.T. robustní krosovkou určenou do těžkého terénu a na velmi dlouhé vzdálenosti. V tomto prostředí se chová velmi dobře a spolehlivě. Tomuto určení odpovídá konstrukce celé boty. Velký důraz je kladen na ochranu chodidel a velmi dobré tlumení. Obzvláště na kratších tratích ale pocítíte výrazně nižší dynamiku tohoto trailového tanku a vzhledem k množství výztuh a agresivní podrážce bych se vyhnul častému použití na silnici.