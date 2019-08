TEST: Garmin Forerunner 245. Umí sledovat i menstruaci, bez chyb ale nejsou

Garmin přichází s novými typy hodinek modelové řady Forerunner (45, 245 a 945). My jsme dostali možnost podívat se blíže na zoubek hodinkám Forerunner 245, které jsou cenou i funkcemi střední cestou této řady. Co všechno tyto krásky umí? A v čem by vás naopak mohly zklamat?