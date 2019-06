Běh jako nejjednodušší sport? Rozdáme pár tipů, tak snadné to není

Říká se, že běh je nejlevnějším sportem. Něco na tom bude, protože k vyběhnutí nepotřebujete žádné speciální vybavení a dá se provozovat kdekoliv. Stačí obout boty, obléct kraťasy a tričko a můžete vyrazit. To, že je běhání levné ale ještě neznamená, že je jednoduché. Důkazem je i obrovské procento každoročně zraněných běžců. V čem je ten hlavní problém?

Na první pohled by se mohlo zdát, že neexistuje jednodušší pohyb, než je běh. Běhat přece umí každý a pokládat jednu nohu za druhou přece není nic složitého. Jaktože ale tolik lidí z běhání bolí kolena, holeně, chodidla a další části těla? Odpověď je zřejmá - běhání není ani zdaleka tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Čím víc budete o běhání zjišťovat, tím víc si uvědomíte, jak málo toho víte. Všechno je totiž neuvěřitelně provázané a každý z aspektů běhu by vydal na samostatnou sérii knih. Technika, biomechanika, výživa, regenerace… dalo by se pokračovat opravdu velmi dlouho. Pojďme se ale podívat na to nejdůležitější, co byste měli znát, než se vrhnete do intenzivního běžeckého tréninku. V opačném případě se totiž budete vystavovat nadměrnému riziku zranění.

Lidské tělo bylo “navrženo” pro vytrvalostní běh. To ale neznamená, že každý člověk umí perfektně běhat. Vlivem sedavého životního stylu došlo u většiny populace k různě velkým odchylkám od přirozeného pohybového vzorce. Zjednodušeně řečeno jsme zkrácení a neumíme se správně hýbat, což má za následek doslova vypnutí přirozených ochranných mechanismů, které by v ideálním případě zabránily bolestem a dalším potížím, které se mohou při běhu objevit.

Věnujte se technice běhu, prospěje to výkonu i zdraví

Z toho důvodu byste měli věnovat zvýšenou pozornost své technice běhu. Pojmy jako postoj, došlap, kadence, běžecká abeceda, nebo dvojitá práce kotníků by měli být ve slovníku každého, kdo to s běháním myslí aspoň trochu vážně. Ideální postup je konzultace se zkušeným běžeckým trenérem. Jak takového trenéra najít si můžete přečíst v jednom z našich předchozích článků.

Kdo nemá po ruce trenéra, ten se může obrátit na místní běžeckou komunitu. Dejte si ale pozor na rady běžců, kteří běhají teprve chvíli, protože i když to myslí dobře, tak velmi často podávají velmi nepřesné, nebo zkreslené informace, které vám mohou ve výsledku ublížit.

Vědomosti o vybavení

Správná technika a uvědomění si vlastního těla (tzv. propriocepce) je naprostým základem, od kterého byste se měli odrazit. Odměnou vám budou rychlejší časy, pocit, že se vám běží neskutečně lehce a především výrazně nižší riziko zranění.

Kromě biomechanických věcí může být běh zapeklitý i v oblasti vybavení. Obzvlášť vyznavači terénních a horských disciplín by se měli orientovat v tom, jaký batoh zvolit, na jakou nepromokavou membránu se spolehnout a o jaké se opřít hole. I na silnici se ale dá zamotat do výběru bot, nebo sportovní výživy. Se všemi těmito tématy se setkáte v okamžiku, kdy přestanete být ryze rekreačním běžcem a začnou vás lákat náročnější sportovní výzvy. Ve všech směrech by vám měli být schopni poradit v každé běžecké speciálce, ale velmi časté jsou i dotazy v komunitních fórech a facebookových skupinách, kde se dozvíte vše potřebné.