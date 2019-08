Kuchařka pro horaly. Jak vařit polní lopatkou? TOP recepty prozradí gastro novinářka

Petra Pospěchová je gastronomická novinářka. Vystudovala sociologii v Brně, ale od osmnácti se věnuje práci v novinách. Začala psát o jídle do časopisu Týden, a to s takovým nasazením, že později přešla i na kuchařky. Její články dnes můžete najít i v magazínu Reportér. Ve volném čase mimo jiné ráda chodí a leze po horách. Kromě Regionální kuchařky, která mapuje chutě různých koutů Čech, Moravy a Slezska, tedy sepsala i Outdoorovou kuchařku, ve které radí, jak a proč vařit na výletě, co a jak si zabalit, a jak si i na „puťáku“ vyrobit gastronomický zážitek.

Pokud patříte mezi nadšence, kteří si chtějí výlet i expedici užít se vším všudy na vlastní pěst, ale zároveň nechcete jíst jen mastné vuřty nebo prefabrikované energetické tyčinky, je Outdoorová kuchařka nutností nejen ve vaší knihovně, ale i zabalená v batohu. Petra Pospěchová knížku zaplnila nejen recepty, ale i dobrými radami, které načerpala z vlastních zkušeností na horách. Sami pak nebudete muset tápat a jít cestou pokus/omyl, protože autorka vše vyzkoušela za vás – od vaření na jednodenním výletě s dětmi, víkendu v Jeseníkách až po týdenní „puťák“ po zasněžených ukrajinských horách či expedici v Himálajích.

„Představa, že outdoorové jídlo musí být nějaká instantní zpotvořenina, je celkem rozšířená. Někteří horalové jsou dokonce názoru, že by strava do kopců měla být nedobrá, aby na ni neměli moc velkou chuť. Chuť trpět za každou cenu nikomu neberu, ale sama to vidím jinak,“ píše autorka v úvodu knížky. Stačí zalistovat recepty a jsme přesvědčeni: Spousta těch jídel by stála za to uvařit i doma k nedělnímu obědu, další udělají dětem z obyčejného výletu nevšední dobrodružný zážitek a stmelí partu na horách lépe než cokoli jiného. Posuďte sami: medvědí kuskus, domácí müsli tyčinky, bramborové placky z rozpáleného kamene, skleněné nudle s tofu, ovesné karbanátky, kuře v jílu, maso pečené pod zemí.

Zdravé řešení pro lenochy Pokud se na výletě nebo při kempování chcete kvalitně, rychle a navíc i zdravě najíst, nemusíte nutně tahat vařič, bombu a spoustu nádobí, ba co víc, nemusíte ani rozdělávat oheň. Stačí si pořídit některé z turistických nebo "army" jídel. A některá jsou velmi chutná. Třeba české Adventure Menu je sáček s poctivou, ručně vařenou porcí v sáčku, které díky patentované technologii vydrží až tři roky, a to bez konzervantů a chemických přísad. Zároveň toto jídlo není nijak sušené a stačí ho jen ohřát - ideálně s trochou vody ve speciálním sáčku, kde proběhne tepelná reakce bez přítomnosti ohně. Ideální do suchých podmínek, kde se oheň rozdělávat nesmí. Pochutnat si tak můžete na gulášku, steaku z lososa a ke snídani třeba na žemlovce.

Suroviny na výšlap podle Petry Pospěchové

V kuchařce najdeme kromě samotných receptů i spoustu tipů na suroviny, ověřené samotnou autorkou při jejích výpravách. Čím delší a náročnější výšlap podnikáte, tím lehčí, skladnější, rychleji připravitelné a zároveň energeticky vydatnější jídlo potřebujete. Ideální jsou podle ní třeba rýžové nudle, které uvaříte za pár okamžiků. Sázkou na jistotu je také kuskus – obilnou „rýži“ stačí jen okořenit, zalít horkou vodou, promíchat a dobré jídlo je na světě. Stejně funguje i pohanka (nekupujte ale celá zrna, ale úpravu s názvem lámanka, kterou seženete ve zdravé výživě).

Běžné „sámošky“ často nenabízejí všechny pochutiny, které vám z túry udělají kulinářský zážitek. Nebojte se vypravit do exotičtějších obchodů. Velký výběr sušeného masa najdete třeba v italských a také ruských a ukrajinských obchodech – právě v těch shání Petra Pospěchová třeba sušené krevety, kterými na cestách ozvláštňuje pohankovou lámanku, zdravější variantu jídla z jejího rodného Valašska.

Základní výbavou krosny každého horského šéfkuchaře je podle Pospěchové kvalitní koření. Nejlepší zkušenosti má s různými pastami z kari nebo chilli papriček či wasabi – jsou skladné a silné, takže stačí opravdu kousíček a celé jídlo je skvěle a neotřele dochucené. Především v českých horách také ráda sahá po bylinkách, které natrhá po cestě – mateřídoušku, kopřivy a různé další bylinky se dají dát „pod maso“, ale je z nich i skvělý čaj ke snídani.

Se speciálním turistickým jídlem si můžete během pár minut "uvařit" i během náročné túry • Foto Adventure Menu

Recepty babiček z Himálaje a dřevorubecké müsli

Některé recepty z kuchařky vymýšlela autorka sama. Třeba neotřelé müsli. Máte rádi müsli, ale taky vám trošku vadí, že všechny jeho verze jsou tvrdošíjně sladké? Petra Pospěchová vymyslela müsli naslano, na kterém si pochutná i kanadský dřevorubec – se sušenými rajčaty a klobáskou. Pokusů se sušením (nejen rajčat a ovoce, ale i vajíček nebo sýra) má za sebou Petra Pospěchová dost. V knize popisuje, jaká domácí příprava se ještě vyplatí, a co už je lepší pořídit před cestou v obchodě.

Recept na maso, pečené v jámě v zemi, je inspirován skautskou a trampskou tradicí. Ta u nás byla ovlivněna knížkami Ernesta Thompsona Setona, který tento způsob vaření popisuje v knížce Dva divoši. I proto zkušení trampové nepoužívají výraz parní jáma, ale Setonův hrnec – pod stejným názvem najdeme recept v knížce.

Petra Pospěchová zdůrazňuje, že i na horách se dá jíst zdravě a chutně, ale zároveň se můžeme zcela bez výčitek i trošku „urhnout“, a to ze zcela legitimního důvodu: „V horách zapomeň na zdravou stravu, jak ji můžeš znát z běžných podmínek. Tam musíš koukat na to, abys měl energii. A proč ji nečerpat ze špeku, když se na to hodí a dlouho vydrží?“ stojí v knize. Pracuje ale i s moderními surovinami, jako je quinoa, kterou doporučuje k večeři jako jeden z nejlepších zdrojů energie a živin.