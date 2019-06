Bývalý skokan na lyžích Mazoch pořádá netradiční charitativní závody

Jak se zrodil nápad pořádat závody na koloběžkách?

„Nápad na podobnou akci jsem nosil v hlavě už pět let. Jako bývalý sportovec, který se pohyboval v neziskovém prostoru, jsem chtěl vyzvat širokou veřejnost, aby aktivně podpořila lidi s handicapem a navíc si užili den. Začal jsem dávat dohromady koncept, jak by to mělo vypadat. První dva ročníky proběhly ještě v rámci Nadace Jedličkova ústavu, kde jsem pracoval, a když jsem odešel, rozhodl jsem se v projektu pokračovat a dál pomáhat potřebným.“

Proč zrovna koloběžky?

„Běžců a závodníků na kole je všude velké množství. Chtěl jsem uspořádat akci, která nezapadne do kategorie běhání nebo cyklistických závodů. Koloběžky jsou nyní takový trend a jsou čím dál populárnější. Koloběžky jsou něco nového a není to tak náročné, co se týká logistiky.“

Třetí ročník se letos nepořádá jen v Praze, ale i na druhé straně republiky. Budete počet závodů přibývat?

„Kromě Prahy jsem se letos rozhodl uspořádat Koloběžka Cup i na Pustevnách v Beskydech, odkud pocházím. Je to atraktivní lokalita. Už 22. června to vypukne a jsem zvědavý, jak to dopadne. V Praze teď v červnu byla dobrá návštěvnost. Registrovalo se 318 závodníků na koloběžkách a návštěva byla přes tisíc lidí. Dopadlo to dobře a uvažuji, že by se příští rok závody rozšířily.“

Jak je těžké finančně pokrýt charitativní projekt Koloběžka Cup?

„Náklady na projekt jsou kolem 300 tisíc korun a musím hlavně sehnat partnery, aby se akce pokryla a mohl být co nejvyšší výnos pro potřebné.“

Kolik korun jste zatím letos vybrali?

„V Praze to bylo kolem 270 tisíc korun pro neziskovou organizaci Černí koně a na Pustevnách chceme vybrat pěknou částku pro dva chlapce z Frenštátu, kteří mají vážné zdravotní obtíže. Peníze půjdou na rehabilitaci nebo jako příspěvek na nákup invalidního vozíku. Čím víc lidí přijde a zaplatí startovné, tak ta částka bude vyšší.“

Co vás nyní nejvíce zaměstnává?

„Nejvíc přípravy na Koloběžka Cup a ještě mám doma měsíčního syna, tak se snažím fungovat i jako tatínek, ale těch starostí okolo projektu je hodně. Přes prázdniny a léto si chci užít s rodinou dovolenou.“

Chtěl byste, aby váš syn byl jednou skokan na lyžích jako vy nebo váš děda olympijský vítěz Jiří Raška?

„Chtěl bych, aby byl aktivní. Mám dvě dcery a obě sportují. Viktorka dělá gymnastiku a Vaneska kromě gymnastiky jezdí na koni. Sport jim není cizí a baví je. Jelikož teď žiji v Ropici, což je kousek od Třince, a mám jako souseda hokejistu Draveckého, tak bych možná chtěl, aby hrál hokej nebo je tu ještě krásné golfové hřiště…“

Pohybujete se ještě kolem skoků na lyžích?

„Sedm let jsem působil jako organizátor Memoriálu Jiřího Rašky, ale letos jsem si chtěl dát pauzu, protože jsem kromě Koloběžka Cupu chtěl mít čas i na syna a ne jen pracovat. Příležitostně jsem dělal i spolukomentátora pro Eurosport nebo ČT Sport. Snažím se i sehnat finanční a materiální podporu pro nadějného českého reprezentanta Tomáše Vančuru, který byl letos už potřetí na mistrovství světa a závodí ve Světovém poháru.“