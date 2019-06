Dejte na dovolené šanci exotickým sportům. Trénink Muay Thai, pak šnorchlování

Kiteboarding/kitesurfing

Láká vás voda, slunce a svištění větru? Kitesurfing je momentálně na vzestupu. Spočívá v jízdě ve vodě na prkně, které žene dopředu drak poháněný větrem. Ideální vodní lokality, kde si kitování vyzkoušet, jsou tedy všude, kde fouká. Jedná se o sport otevřený všem věkovým kategoriím, od dětí po prarodiče. Stačí silné tělo a zdravé srdce. Při jízdě se zapojují všechny svalové skupiny, protože intenzivně pracují jak nohy, tak ruce ovládající draka. Na kitu získáte neuvěřitelný pocit svobody a naučíte se ovládat dva přírodní živly najednou ve svůj prospěch.

Každý kiter začíná na souši. Před položením prkna do vody je důležité naučit se nejdřív ovládat malého i velkého draka a seznámit se s bezpečnostní systémy. Do začátku si najděte zkušeného instruktora. Nejen že přiskočí v případě potíží, ale také určí vhodnou sílu větru a najde to správné místo k nácviku.

Oblíbené lokality: Brazílie, Egypt, Karibik, Kapské město, Mexiko, Španělsko (Tarifa), Řecko, Itálie, Maroko, Německo (Rujána), Polsko (poloostrov Hel), tuzemsko (Nové Mlýny)

Historie: první pokusy využít draka jako tažnou sílu, byly zaznamenány už ve 13. století v Číně. Od té doby prošel drak dlouhým technologickým vývojem – pro využití ve sportu ale našel uplatnění až ve 20. století. Samotný zrod kiteboardingu se těžko datuje. První školy, které vyšvihly na výsluní, vznikaly po světě od roku 1998. Stejného roku se konaly první závody na hawaiském ostrově Maui.