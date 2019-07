Příznaky dehydratace závisí na tom, kolik tekutin člověk ztratí, na jeho zdraví, respektive fyzické kondici a na podmínkách prostředí, ve kterém se zrovna nachází. Laikovi se jedno procento může zdát jako zanedbatelné množství z celku, ale v případě ztráty tekutin to tak rozhodně neplatí – i toto „malé množství“ nás už může ohrozit.

„Při ztrátě tekutin v množství již cca. jednoho až dvou procent naše tělo trpí. Při ztrátě vody okolo jednoho procenta tělesné hmotnosti se snižuje výkonnost, schopnost termoregulace a chuť k jídlu,“ vysvětluje MUDr. Nývlt.

To jsou symptomy, které nás mohou přepadnout třeba na výletě v horách. Jistě ale známe (v tom lepším případě z televizních dokumentů o přežití) i závažnější stavy. „Při vyšších ztrátách může docházet k poruchám koncentrace, bolestem hlavy, ospalosti, zvyšuje se tělesná teplota a tepová frekvence. Při déletrvající dehydrataci se vysoušejí rty, kůže, objevuje se zácpa, mohou vzniknout ledvinové kameny. V nejtěžších případech dochází ke kolapsu krevního oběhu,“ shrnuje lékař příznaky i následky silné dehydratace.

„Zrádné bývá například zimní období, kdy má člověk menší potřebu pít (naopak v létě máme pocitově chuť pít více, protože je nám horko, obvykle máme i více pohybu), přitom pitný režim je nutné dodržovat celoročně, protože voda se neztrácí pouze potem, ale i močí, dýcháním a také stolicí,“ vysvětluje MUDr. Ondřej Nývlt.

„Jako zrádné bych označil třeba i to, když je člověk velmi zaneprázdněn a zapomene pít, nebo volí nesprávné zdroje pití (alkohol, velké množství kofeinu, sladké nápoje). Na správnou hydrataci je potřeba dávat pozor při průjmech, kojení, horečkách, při sportu, v horku a podobně,“ doplňuje lékař.

Máte tmavou moč? Jste dehydratovaní!

Příznaky dehydratace jsme si shrnuli. Jak ale bezpečně poznáme, že jí opravdu trpíme? MUDr. Nývlt přináší jednoduchý návod, který by měl být signálem, zda už náhodou není opravdu nejvyšší čas se napít: „Na rozpoznání (de)hydratace je možné využívat jednoduchou pomůcku. Při dehydrataci má moč tmavou barvu, při dobré hydrataci světlou.“ V prvním případě byste ihned měli sáhnout po sklenici vody.

Lékař zároveň varuje, že aktuální trend „jím, když mám hlad“ není úplně ideální aplikovat na žízeň. A to především v létě a především při sportu. „Bohužel mnoho lidí doplňuje tekutiny až ve chvíli, když dostanou žízeň, což je špatně. Pocit žízně cítíme při ztrátě tekutin v množství jednoho až dvou procent, a to už naše tělo trpí,“ vysvětluje lékař. Jinými slovy – podle toho, co jsme zmínili výše je tedy žízeň už také jedním z příznaků lehčí dehydratace.

Ve většině „běžných“ případů je dostačující první pomocí navýšení příjmu tekutin. Podle lékaře hrají roli i preference dehydratovaného, které dokážou výrazně zvýšit zájem o pití: „Nejvhodnější tekutinou je ta, která dehydratovanému chutná. Cílem ale rozhodně není postavit před dehydratovaného orosený půllitr s alkoholickým světlým ležákem, ani do něj násilím nalít přemrštěné množství vody. Naopak nealkoholické pivo není úplně špatnou variantou, jelikož obsahuje často i nutné vitaminy a minerály.

„Není žádoucí, aby dehydratovaný vypil najednou velké množství tekutin, protože by to mohlo vyvolat zvracení. Navíc při intenzívním pocení, průjmech nebo zvracení dochází k dalším ztrátám nejen vody, ale také minerálů, a velké množství vody najednou by mohlo vést k minerálové nerovnováze,“ varuje lékař. Tekutiny radí podávat po menších dávkách delší dobu.

„Pokud se jedná o těžkou dehydrataci, řeší se i více dní a většinou je nutné nitrožilní podání tekutin, jelikož těžká dehydratace snižuje příjem tekutin trávicím traktem,“ doplňuje lékař informace k závažnému stadiu dehydratace.

Udržuj svou láhev plnou

Nejlepší ale samozřejmě je, když k první pomoci nemusí dojít. To znamená dodržovat „pitný režim“ – a rozhodně nemusí jít o neustálé neurotické usrkávání z láhve. Prostě dbejte na to, abyste pili pravidelně, dokud ještě nemáte žízeň. Na výletě na kole nebo na horské túře to také znamená pravidelné doplňování bidonů a láhví, na které mnozí z nás zapomínají, protože „tam přece ještě mám půlku vody“, nebo dokonce „kdo by se tahal s kilovou láhví“!

Optimista vidí bidon z poloviny plný, pesimista z poloviny prázdný a realista předvídá příštích deset kilometrů po vyprahlých hřebenech hor bez hospody, obchodu a studánky. Samozřejmostí by také mělo být, že si každý účastník pochodu, výběhu nebo vyjížďky nese vlastní láhev. Ať už to bere jako zodpovědnost za sebe sama, ohleduplnost vůči ostatním nebo možnost, jak v nouzi zachránit dehydratovaného nešťastníka – všechny možnosti jsou správně.