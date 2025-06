Pohádkové odměny, kamera na rozhodčích? Nejlepší světové kluby čeká velká výzva

BLOG KOMENTÁTORA ONEPLAY SPORT | Ligový fotbal si vzal dovolenou. Ale strach, že si k drinku na pláži nebo pivu s kamarády svůj oblíbený sport nepustíte, mít nemusíte. Už v sobotu totiž začíná Mistrovství světa klubů FIFA 2025, v novém, zcela revolučním formátu a vy ho budete moci sledovat do posledního zápasu. Těšit se můžete na to nejlepší, co jednotlivé světadíly nabízí, včetně velkých hvězd špičkových evropských velkoklubů.