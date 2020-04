Egoista, tak trochu spratek. Guélor Kanga bude české lize strašlivě chybět | iSport.cz

Žádný jiný hráč nesymbolizuje sparťanské tápání posledních sezon tak dokonale. Kanga strávil dva a půl roku ze svých nejlepších fotbalových let (v září mu bude třicet) v klubu, kde se za tuhle dobu protočilo šest (ŠEST!) trenérů. To už v kariéře asi nikdy nezažije. Herní styly přicházely a odcházely, ale gabonský špílmachr zůstával, protože podle koučů plnil očekávání.

Na svou stranu si postupně získal sparťanské fanoušky, řada bývalých hráčů a expertů mu ale nemohla přijít na jméno. Z řeči těla nebylo těžké dešifrovat, když Kangovi nevonělo střídání, nebo když dokonce zůstal jen na lavičce. Pod pojmem „týmový hráč“ si zkrátka představíte ledaskoho, jen ne Kangu. Ale fotbalovou kvalitu? Tu mu nemohli upřít ani jeho největší kritici.

Přiznám se bez mučení – nikdy jsem nepatřil a nepatřím ke Kangovým fanouškům. Jedním dechem ale dodávám, že jeho polarizující osobnost bude FORTUNA:LIZE obrovsky chybět. Na takové hráče se totiž chodí: ať už jim fandit, nebo fandit proti nim. Pamatujete, jak před rokem v derby popíchl domácí kotel v Edenu, načež se do něj pustil domácí stoper Simon Deli? Tyhle momenty jsou základním stavebním kamenem jakékoliv sportovní rivality. Jsou klíčové.

Slavia - Sparta: Kanga popíchl tribunu Sever a spustil rozmíšky mezi oběma týmy

Kanga chodil těmto momentům naproti: byl to takový… spratek. A pozor – to nemyslím v žádném případě jako urážku, ale jako poklonu. Velcí hráči jsou často zároveň i velkými spratky: ke sportu to zkrátka patří. A ještě jednu poklonu je směrem ke Kangovi nutno vyseknout: na hřišti se nikdy neschovával. Vždycky chtěl míč. Ať už hrál v Karviné, nebo v Edenu, ať bylo na tribunách pět, nebo patnáct tisíc lidí, ať byla první, nebo devadesátá minuta - Kanga chtěl vždycky míč a nebál se chyb. „Víte, jaké střely určitě nedám? Ty, které nevystřelím,“ odrážel Kobe Bryant kritiky, kteří mu vyčítali příliš sobecké pojetí hry. Kanga v sobě měl něco z téhle mentality.

Hrát s ním? To bych nezvládl. Hrát proti němu? Šel bych po něm. Byl zkrátka nepřehlédnutelný. Česká liga zchudne.

LIGA NARUBY: Kanga (ne)ignoroval Jílka, Řezník chtěl sejmout VAR