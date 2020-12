Limberský je teď jediný bojovník Plzně. A za to si zaslouží uznání

Marný výkon, v nejlepším případě průměrné nasazení, obří minely v defenzivní činnosti. A do toho jako facky v pravidelných intervalech góly Slovácka. Plzeň v neděli propadla ve všech ohledech, z hráčů v jejím dresu zaujal snad jen David Limberský. Čím? Atakem na někdejšího parťáka Milana Petrželu a vzteklým hozením míče do zad protihráče po čtvrtém gólu v síti Viktorky. Jenže pozor – Limberský aspoň bojuje. To se o ostatních viktoriánech říct nedá.

Na začátku října oslavil 37. narozeniny, v dresu Plzně pamatuje slavné zápasy na největších stadionech Evropy. Teď ale musí překousávat mizerné výsledky v domácí lize – vždyť západočeský klub prohrál v této sezoně už pět zápasů a má blíž k sestupovému pásmu, než k prvnímu místu! Není divu, že tenhle sešup Davidu Limberskému příliš nevoní.

Přestože děravá defenziva jde i za ním, spoluhráči by si z něj měli brát příklad alespoň v nasazení. Zbourat dávného kamaráda Milana Petrželu? Herní situace si to podle Limberského žádala, tak se stalo. Hození míče do zad domácího obránce Patrika Šimka? Nevídané, tragikomické, zoufalé, nesportovní – ale aspoň v tom byly nějaké emoce.

Ty totiž ostatním hráčům Viktorky někdy zoufale chybí. Bucha, Čermák, Ba Loua, Kayamba... všechno báječní fotbalisté, ale když se nedaří, připomínají mi trochu leklé ryby. Vyburcovat tým? Zapnout vyšší rychlostní stupeň? Zakousnout se do soupeře a nepustit? To u nich moc neuvidíte. Není to jejich chyba: nikdy nebyli lídry a jejich part v týmové hierarchii spočívá v něčem jiném, než aby zajížděli do protihráčů. A je stejně důležitý.

Jenže když se nedaří, měli by ze své komfortní zóny umět vystoupit všichni hráči bez ohledu na svůj herní naturel. Takhle to zůstává na Limberském, který rozhodně nechce „na stará kolena“ hrát střed tabulky. Balon mrsknutý do soupeřových zad? Dětinské. Ale aspoň ho to štve.

V Plzni právem populární „Limba“ si během své kariéry mnoho příznivců na jiných místech fotbalového Česka neudělal, což je hlavně jeho chyba. Že má v sobě ale stále povahu a hrdost vítěze, to mu nemůže upřít nikdo. Mladší borci by se v tomhle ohledu mohli od starého psa nějakým novým kouskům naučit.

