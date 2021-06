Šachy s lahvemi (a penězi) na EURO: Ronaldo jako padouch z Batmana

BLOG ADAMA NENADÁLA | Kdo neodsunul láhev, jako by nebyl. Trend s posouváním (a tím i zakrýváním) sponzorského pití na tiskových konferencích baví (a rozděluje) fotbalové fanoušky skoro jako zápasy základních skupin na EURO 2020. Zdá se, že Ronaldo, Pogba a Locatelli za svou „rebelii“ mnoho sympatií nezískali; alespoň pokud jde o některé ohlasy i z Česka. Sponzoři to celé platí a odsouvat jejich produkty mimo záběry kamer je arogantní, falešné a směšné – tak by se daly shrnout hlavní výtky nespokojených ochránců sponzorských zájmů.

Co začalo jako nevinná Ronaldova legrácka, už přerůstá v debatu o míře svobody (existuje-li vůbec jaká), kterou si sportovci vůči obřím firmám mohou vybojovat. Však už také UEFA varovala týmy na EURO, aby příště pití na tiskovkách zůstalo na svém předplaceném místě.

„Koření musí proudit“ – tak zní jedno z klíčových hesel slavného sci-fi románu „Duna,“ v němž je návyková substance z pouštní planety Arrakis základní ekonomickou veličinou celého vesmíru. A UEFA má samozřejmě prvořadý zájem na tom, aby „koření“ v podobě sponzorských peněz plynule proudilo a aby se jeho tok nezadrhával kvůli vrtochům několika fotbalových hvězd. Toť přece hlavním posláním UEFA.

Co když ale sportovec nechce být spojen s produktem, jehož tvůrci si zaplatili jeho umístění hned vedle sportovcovy tváře? Má držet hubu a krok jen proto, že sponzor „to celé platí?“ Pokud jde o finance, sponzor (a fanoušci) to skutečně ve velkém cálují. Ale činí tak jen a pouze díky umění lidí jako Ronaldo a Pogba. Záměrně píšu „lidí,“ nikoliv „fotbalistů“ – i tihle milionáři jsou totiž lidé se svými vlastními názory a postoji.

Přiznávám, že mě překvapuje, jakou servilitu vyžadují po sportovcích nejhlasitější kritici „lahvových rebelů.“ Skoro to vypadá, jako kdyby fotbalisté, hokejisté, tenisté a další a další byli v jejich očích stále jen prostoduchými gladiátory, kteří mají být rádi (a moc nekecat) za to, že jim za „čutání do mičudy“ ještě někdo platí. Možná by bylo na čase zvykat si na nové paradigma – platíme (my fanoušci i sponzoři) za právo sledovat umění těchhle borců na vlastní oči.

V závěrečném díle batmanovské trilogie „Temný rytíř povstal“ zlikviduje maskovaný padouch Bane nemaskovaného padoucha Daggetta, protože už pro něj spojenectví s ním ztratilo výhody. „Zaplatil jsem ti přece celé jmění,“ vysouká ze sebe překvapeně Daggett, když cítí, že smrt je blízko. „A to ti nade mnou dává moc?“ zeptá se překvapeně Bane a dokončí dílo.

Nepodsunujte mi naivní názor, že profesionální sport je o nějakých ideálech, s nimiž se peníze nemají co špinit. Kdepak. Ale díky za debatu, kterou Ronaldo a spol. na tomhle EURO otevřeli.