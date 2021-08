Co čeká Satoranského v New Orleans? Hlavně spolupráce s atletickým supermanem

Třetí klub NBA, nová výzva. Tomáš Satoranský se po dvou sezonách v dresu Chicago Bulls stěhuje do New Orleans: finální rok svého aktuálního kontraktu odehraje v týmu Pelicans, jehož hlavní tváří je nepřehlédnutelný fenomén Zion Williamson, teprve jedenadvacetiletý basketbalista, který bourá soupeře jako kuželky a v uplynulé sezoně útočil na letité rekordy Shaquilla O´Neala. Na co dalšího se může český rozehrávač v životem tepajícím městě těšit?

Zion Williamson je bez přehánění budoucí tváří celé NBA: na první pohled byste to do 201 cm vysokého a 130 kg vážícího (!!!) pořízka asi neřekli, ale tahle hromada svalů disponuje jedním z největších výskoků v celé lize a díky agresivnímu stylu hry až do koše nechává vzpomenout na slavná jména minulosti: experti ho přirovnávají k Charlesi Barkleymu, jeho čísla pro změnu upomínají na dominanci Shaquilla O´Neala.

„Je to ten nejunikátnější atlet, jakého jsem kdy trénoval,“ popsal Williamsona legendární kouč Mike Krzyzewski z univerzity Duke, který pro NBA připravil superhvězdy, jakými jsou třeba Kyrie Irving, Grant Hill nebo Jayson Tatum. V uplynulé sezoně zaznamenal Williamson v průměru 20, 3 bodu z vymezeného území: to je zdaleka nejvíc od dob O´Neala, který se v roce 2000 dostal na metu 22, 5 bodu.

Brutální síla – to je největší Zionův trumf. Úkolem Satoranského bude připravovat mladé hvězdě co nejvíce snadných košů a hledat ho v rychlém protiútoku: právě svižná hra dopředu Pelicans v uplynulé sezoně zdobila: s průměrem 14, 1 bodu na zápas z rychlých kontrů se dostali na 7. příčku celé NBA. Elitních čísel dosáhli i při práci pod košem: s průměrem 56 doskoků na zápas byli dokonce druzí v lize!

Český rozehrávač přichází do týmu, jehož bezpodmínečným cílem je postup do play off v silné Západní konefernci – právě nesplnění tohoto úkolu stálo místo hlavního kouče Stana van Gundyho po pouhé jedné sezoně v klubu. A pozor: Williamson není jedinou mladou superstar, na kterou bude muset Satoranský při útočných kombinacích myslet. Teprve 23letý střelec Brandon Ingram byl v sezoně 2019-2020 vyhlášen hráčem s největším zlepšením v NBA.

Nosné pilíře hry Pelicans stojí na pevných mladých základech. A devětadvacetiletý odchovanec USK Praha má jednoznačně přispět veteránskou nadstavbou.