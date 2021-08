Satoranský končí v Chicagu, ale má jistých 10 milionů dolarů na sezonu

Jen dva dny poté, co cestu české basketbalové reprezentace olympijským turnajem v Tokiu ukončila vysoká porážka s výběrem USA, přišla v kariéře Tomáše Satoranského zásadní změna. Český rozehrávač po dvou letech končí v Chicago Bulls, kteří devětadvacetiletého Čecha spolu s Garrettem Templem a volbou ve druhém kole draftu směnili s New Orleans Pelicans za Lonzo Balla.

Satoranský oblékal dres chicagských „Býků“ dvě sezony: tu příští, pokud nedojde k další výměně, už odehraje v dresu New Orleans, což mu zaručí garantovaných 10 milionů dolarů na ročník 2021/2022. Právě potvrzení opce na třetí rok kontraktu ze strany Bulls umožnilo Chicagu iniciovat sign-and-trade scénář a vyměnit Satoranského za Balla. Ten podepíše v novém působišti čtyřletou smlouvu, která mu zaručí 85 milionů dolarů za čtyři sezony.

Přestupový trh v NBA ale ještě čeká několik bouřlivých dnů a stále není jisté, zda Satoranský nebude součástí další výměny.

Odchovanec USK Praha podepsal tříletou smlouvu s Chicagem v červenci 2019 a následující sezonu odehrál 64 z možných 65 zápasů v základní pětce slavného týmu. V nadcházejícím ročníku se nový kouč Billy Donovan rozhodl svěřit roli ústředního rozehrávače Cobymu Whiteovi, na začátku letošního roku se nicméně opět vrátil k variantě se Satoranským. „Bylo to v situaci, kdy jsme se v zápasech těžce dostávali do tempa a až hráči z lavičky byli většinou těmi, kterým se to pak povedlo,“ popisoval Satoranský pro iSport.cz svůj návrat do zahajovací sestavy. Bulls ovšem Čecha nabízeli za Balla už během uzávěrky trejdů v březnu.

Pokud by Satoranský v Pelicans pevně zakotvil i pro nadcházející ročník NBA, může se těšit na spolupráci s nejsledovanější mladou hvězdou ligy, kterou je bezesporu jedenadvacetiletý Zion Williamson. 201 cm vysoké křídlo udivuje i přes mohutnou muskulaturu neuvěřitelným výskokem a atletičností: český rozehrávač by měl v popisu práce „krmit“ Wiliamsona přesnými pasy do výhodných podkošových pozic. Druhou největší hvězdou Pelicans je bezesporu křídlo Brandon Ingram, rovněž teprve 23letý basketbalista, který si v sezoně 2019/2020 vysloužil ocenění pro hráče s největším zlepšením v celé NBA.

Kapitán českého výběru po sobotní tokijské porážce s USA přiznal, že poslední dva duely olympijského turnaje hrál pod prášky proti bolesti. „Vůbec jsem ale neuvažoval, že bych nenastoupil,“ vrtěl hlavou Satoranský, kterého trápí zranění třísla.