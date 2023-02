Co je nejúžasnější na bodovém rekordu LeBrona? Něco jiného, než body…

LeBron James – nejlepší šutér v dějinách NBA… Úžasný počin! Pamatuju si, že když jsem se začínal na konci 80. let pomalu orientovat v basketbalových reáliích, připadalo mi tehdejší 1. místo Kareema Abdula-Jabbara v historických střeleckých tabulkách jako naprosto nedostižná meta – něco jako Bob Beamon a jeho „skok do 21. století“ na OH v Mexiku 1968 (pro mladší ročníky: použijte Google). Ale je to tady – stejně jako o svůj „nepřekonatelný“ rekord přišel Beamon, tak i Abdul-Jabbar, obrýlený mistr střely přes hlavu, musí nevyhnutelně uvolnit místo na vrcholu jinému sportovnímu géniovi.