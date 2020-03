Sparto, pozor na uspokojení! Dočkal a spol. nesmí zůstat hlavou v oblacích | iSport.cz

Do podoby debaklu upravil skóre Adam Hložek • Michal Beránek, Sport

Ta rána byla slyšet na kilometry daleko – to ze sparťanů spadl ve středu obrovský balvan. Po sérii šesti zápasů bez výhry (včetně přípravy) se konečně dočkali. Vysoké vítězství v poháru nad Baníkem (5:0) může být odrazovým můstkem k lepším zítřkům. To si zajisté přeje vedení slavného klubu, hráči i jeho fanoušci.

Ale pozor! Důležité je nenasazovat hned po prvním úspěchu růžové brýle. Ano, Sparta ostravské fotbalisty přejela, využila jejich chyby, eliminovala jejich přednosti, což spolu s nasazením a efektivitou přineslo kýžený úspěch a postup. Ale, brzy by mohlo přijít vystřízlivění.

Sám trenér Letenských Václav Kotal o tom na pozápasové tiskové konferenci mluvil. „Nejdůležitější je zopakovat výkon!“ řekl. A v tom to celé tkví.

Hned v neděli čeká Spartu největší ze zápasů, pražské derby se Slavií. Hráči jsou namlsaní demolicí Baníku a nyní je na realizačním týmu, aby je zvládl ukočírovat, zejména pak jejich hlavy. Zárukou toho, že sparťané nebudou létat někde v oblacích, by měl být zejména přísný a náročný kouč Kotal, jenž by je měl v tomto ohledu usměrnit.

Jeho svěřenci si totiž nemůžou začít myslet, že teď půjde všechno samo.

Pokud chtějí sparťané proti Slavii, vedoucímu týmu ligy, ale i v dalších zápasech uspět, musejí předvést minimálně takové nasazení, jako proti Ostravě. Být důrazní, rvát se na hřišti o každý metr, protivníkovi nic nedarovat, plnit pokyny realizačního týmu a nebát se ani hecování se soupeřem.

Vždyť i to v duelu s Baníkem výrazně oživilo sparťanský projev na hřišti. Jen si vzpomeňte, jak při oslavě libereckého Tomáše Malinského hráči v rudém mlčky přihlíželi tomu, jak soupeř dráždí tribuny letenského stadionu. Proti slezskému celku to byla jiná píseň, hráči se ve vypjatých momentech tentokrát protivníkovi postavili – viz například strkanice ve vápně po vyloučení Ondřeje Šašinky.

Pokud sparťané do zápasů své herní, ale i ono emoční nasazení nezapojí, úspěch se bude dostavovat těžko. V tu chvíli by mohlo dojít na opětovný pískot a kritiku z řad fanoušků a pád povzbuzené psychiky z výše opět na zem.

Za své si proto musejí Letenští vzít slova trenéra Kotala, která nazval dokonce svým krédem: „Nasazení nemusí vždy přinést výsledek, ale vnitřně musí být kluci přesvědčení, že pro to udělali na hřišti maximum.“

