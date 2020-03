Sparta - Baník: Skvělý Hancko i Karlsson. Co ukázal jasný triumf? | iSport.cz

Sparta si ve čtvrtfinále MOL Cupu proti Baníku s chutí zastřílela, nasázela pět branek • FOTO: Michal Beránek (Sport) Pět gólů, spoustu dalších nevyužitých tutovek. A především suverénní vítězství nad Baníkem ve čtvrtfinále MOL Cupu 5:0. Sparta má za sebou jednoznačně nejlepší jarní představení, po třech bídných duelech nastavila fotbalové veřejnosti mnohem zajímavější tvář. Co všechno první výhra Pražanů ve druhé polovině sezony ukázala?

Hancko roste v lídra Navzdory bodové ztrátě za remízu 2:2 se Zlínem podal Dávid Hancko skvělý výkon. A proti Baníku ho zopakoval. Slovenský reprezentant dominoval v osobních soubojích, od jeho levačky navíc chodila velmi přesná rozehrávka. Parádní výkon korunoval Hancko gólem na 1:0 a potvrdil, že v něm Sparta dost možná našla lídra svých defenzivních řad. Po boku talentovaného mladíka významně ožil i Lukáš Štetina, jenž odehrál dost možná svou nejlepší partii v rudém dresu.

Krejčí jako klíč Až ve čtvrtém utkání na lavičce Sparty mohl trenér Václav Kotal realizovat původně zamýšlený plán. Do akce poslal uzdraveného Ladislava Krejčího, jenž vytvořil s Michalem Sáčkem duo defenzivních středopolařů. Výsledek? Sparta byla pevná a kompaktní dozadu, dění na trávníku měla plně pod kontrolou. Krejčí dodal důraz a významnou měrou přispěl k naprosté kontrole středu pole. „Výsledek samozřejmě není zásluhou jednoho hráče, ale z hlediska strategie bylo velice důležité, že se nám Láďa po nemoci vrátil,“ pochvaloval si Kotal. Sparta přejela neškodný Baník 5:0 a je v semifinále. Postupují i Plzeň, Olomouc a Liberec

„Obživlý“ Karlsson Nebylo to od něj dokonalé, dost toho pokazil a v koncovce zapařil. David Moberg Karlsson přesto potvrdil, že se probouzí z dlouhého zimního spánku. Bezpečně proměnil penaltu, parádním centrem připravil gól pro Benjamina Tetteha. Když k tomu připočteme i branku proti Zlínu, mají Letenští najednou hráče, který je schopen jejich produktivitu výrazně pozvednout. „Karlsson měl jedna plus jedna, to je samozřejmě výborné. Určitě toho ale může dokázat ještě víc, v jeho hře je pořád dost zbrklosti. Má předpoklady hrát lépe,“ prohlásil Kotal.

Slaboučký Baník Na hlavy Ostravanů se v úvodu jara valila chvála. Zaslouženě, Baník totiž odpálil druhou část sezony parádně. Na venkovní výhry na Slovácku a v Českých Budějovicích nenavázal, na Letné byl jen v roli komparsu. Sparta velkého rivala předčila úplně ve všem, od třetí branky už to byla naprostá exhibice. „Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě, výsledek hovoří za všechno. Nebyli jsme tak odvážní, na hráče to možná dolehlo a nezvládli to psychicky,“ uznal trenér Slezanů Luboš Kozel.